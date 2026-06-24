El Poblense hace resurgir la 'Gran Penya Poblera'

La excelente campaña realizada por el Poblense esta pasada temporada que acaba de finalizar ha animado a un considerable número de aficionados, en su mayoría jóvenes, a refundar la 'Gran Penya Poblera', que a principios de los años 80 animó al conjunto blaugrana durante una etapa gloriosa que se coronó con el histórico ascenso a Segunda B.

Los impulsores de la idea, que ha recibido una muy buena acogida por parte de la directiva del club que preside Miquel Bennàssar 'Molondro', ya se hicieron notar en las gradas del Estadio Municipal la pasada temporada y muy especialmente en los dos partidos de ‘play off’ disputados frente al Numancia y Águilas, animando al equipo local.

Al acto de reconstitución oficial, que tuvo lugar el pasado jueves en las instalaciones del “Padel Indoor”, que será su sede social, contó con la presencia del presidente del Poblense, Miquel Molondro, y varios directivos, además del alcalde de sa Pobla, Biel Ferragut, y un centenar de aficionados, que formalizaron su inscripción como socios de la peña.

Un registro que quedó abierto a nuevos afiliados y que se puede realizar a través de los responsables de la misma o de manera telemática, a traés de las redes sociales de @granpenyapoblera.

Asimismo, quedó constituida la junta directiva provisional que quedó integrada por Miquel de la Penya, Xisco Femell, Sebastià Siulet i Sebastià Patró. Según sus responsables, el principal objetivo de la peña apunta a rendir homenaje a futbolistas históricos que han defendido los colores del Poblense y despertar los latidos que desde siempre han unido al equipo blaugrana con el pueblo en general ofreciéndole todo su apoyo en sus objetivos deportivos y sociales.