Oficial: Pedro Acosta ficha por Ducati y será compañero de Marc Márquez en 2027

Lo que era un secreto a voces es ya oficial. Pedro Acosta dejará KTM a finales de 2026 para emprender camino hacia el Ducati Lenovo, donde compartirá equipo con Marc Márquez. El murciano ha firmado un contrato para las dos próximas temporadas con la casa de Borgo Panigale en un movimiento que se produce tras el anuncio de salida del italiano Pecco Bagnaia esta misma mañana.

Fue hace meses, justo antes de los primeros test en Sepang, cuando surgieron algunas informaciones que apuntaban que 'El Tiburón de Mazarrón' se encontraba en conversaciones muy avanzadas con el equipo italiano. Y así ha sido. Antes, la escuadra de Borgo Panigale ya hizo oficial la renovación del contrato con Marc Márquez tras un exitoso 2026 en el que ambos lograron hasta once victorias y se llevaron el título mundial.

La dupla con el '93' se convierte en una de las que más expectación ha generado en los últimos años, puesto que a los nueve títulos mundiales del vigente campeón se le suman los dos de Acosta (Moto3 en 2021 y Moto2 en 2023). Se trata de dos pilotos talentosos, ambiciosos y que aportarán al Ducati Lenovo el equilibrio perfecto entre la veteranía y la juventud.

Un piloto con mucha proyección

Acosta llegó al Mundial en 2021 como un elefante entraría en una cacharrería. En su segunda carrera en Moto3, en Losail (Qatar), logró ganar la carrera saliendo desde la pit lane. Una proeza que recordó a muchos aquel mítico Estoril de 2010, cuando Marc Márquez ganó la carrera saliendo desde la parte de atrás de la parrilla. El '37' también logró la victoria en las carreras de Portugal y Jerez, convirtiéndose en el primer 'rookie' en 73 años capaz de acumular cuatro podios en las cuatro primeras carreras del curso. Aquel curso consiguió seis victorias y dos otros podios y se llevó el Mundial de Moto3.

2022 no fue un año fácil, la adaptación a Moto2 fue lo complicada que suele ser habitualmente para los pilotos. Aún así, consiguió tres victorias y dos podios que le sirvieron para acumular experiencia y, finalmente, llevarse el título de la categoría intermedia en 2023.

2024 fue el año de su debut en la categoría reina, y lo hizo con KTM, en el equipo satélite de Hervé Poncharal, la marca con la que lo había ganado todo y que le dio la oportunidad de debutar en el mundial. Pero la RC16 no es una moto fácil de pilotar y, tras su paso por el equipo oficial en 2025 (con el que consiguió cinco podios), se despide para poner rumbo al equipo donde todo el mundo quiere estar en los últimos tiempos: el Ducati Lenovo. Se cierra un ciclo para Bagnaia y se abre un mundo para el '37', que para muchos se convierte ya en un firme candidato al título en 2027, el año de la nueva era de MotoGP.