Lucão inaugura las visitas de jugadores al Campus de Verano de la Fundació Miquel Jaume

Lucão ha visitado este miércoles el Campus de Alcúdia de la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal, convirtiéndose en el primer jugador del Illes Balears Palma Futsal en participar en las tradicionales visitas que el club organiza cada verano dentro de sus campus.

El brasileño fue recibido con gran entusiasmo por los participantes, que tuvieron la oportunidad de conversar con él, conocer más detalles sobre su trayectoria deportiva y plantearle todo tipo de preguntas. Tras el encuentro, el jugador compartió una fotografía de familia con todos los asistentes y disfrutó de una jornada muy especial junto a los niños y niñas del campus.

Las visitas de los jugadores del primer equipo son uno de los grandes atractivos de los Campus de Verano de la Fundació Palma Futsal. A lo largo de las próximas semanas, diferentes integrantes de la plantilla seguirán acercándose tanto al Campus de Palma como al de Alcúdia para compartir experiencias con los participantes y acercarles la realidad del deporte profesional.

Los campus arrancaron el pasado lunes y todavía tienen por delante varias semanas de actividad. En Palma, la experiencia continuará durante cinco semanas más hasta finales de julio, mientras que el Campus de Alcúdia se desarrollará durante una semana adicional antes de concluir su edición de este verano.

La propuesta mantiene su carácter polideportivo y combina la práctica de diferentes disciplinas deportivas con actividades lúdicas, excursiones y algunas de las novedades incorporadas este año, como el rocódromo. Todo ello bajo la supervisión de un equipo de monitores especializados y con el objetivo de fomentar valores como el compañerismo, el respeto, el esfuerzo y los hábitos de vida saludables.