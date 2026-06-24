El Illes Balears Palma Futsal dispara su valor mediático hasta los 61 millones de euros

La repercusión mediática del Illes Balears Palma Futsal continúa creciendo a nivel nacional e internacional. Un informe elaborado por la empresa especializada MyNews sitúa el valor económico generado por el club durante la temporada 2025/26 por encima de los 61 millones de euros, con más de 6.100 impactos en medios de comunicación y una audiencia potencial superior a los 30.400 millones de visualizaciones.

El estudio pone de manifiesto la consolidación de la marca Illes Balears Palma Futsal como uno de los proyectos deportivos con mayor capacidad de generar notoriedad y retorno mediático dentro del fútbol sala español. A lo largo de la temporada, el club ha mantenido una presencia constante en medios de comunicación de ámbito regional, nacional e internacional, ampliando su alcance y reforzando su posicionamiento más allá de las pistas.

Los datos reflejan una distribución equilibrada de los impactos entre prensa escrita, medios digitales, radio y televisión, siendo el entorno digital el principal generador de valor económico. Asimismo, la presencia del club en medios nacionales e internacionales continúa creciendo y concentra una parte muy importante del retorno mediático total generado durante el curso.

La audiencia acumulada supera los 30.400 millones de impactos potenciales y confirma la capacidad del Illes Balears Palma Futsal para proyectar su imagen y la de sus patrocinadores a mercados y públicos muy diversos. Esta visibilidad se ha visto reforzada por la participación del club en los principales acontecimientos deportivos de la temporada y por la repercusión obtenida a lo largo de todo el año en competiciones nacionales e internacionales.

Baleares continúa siendo el territorio que genera un mayor volumen de impactos, aunque la presencia mediática del club se extiende de forma significativa por todo el territorio nacional y alcanza también una importante difusión internacional.

Uno de los aspectos más destacados del informe es la capacidad del Illes Balears Palma Futsal para aparecer de forma habitual en medios de información generalista, más allá de los especializados en deporte. Cerca del ochenta por ciento de las menciones registradas durante el periodo analizado corresponden a medios generalistas, una muestra de la dimensión social, institucional y económica que ha adquirido el proyecto.

La Copa Intercontinental, disputada en Palma, supuso además un importante impulso para la proyección internacional del club y de la ciudad, generando cerca de dos millones de euros de retorno mediático y una audiencia potencial superior a los mil millones de impactos.

La evolución de la marca durante los últimos años ha sido extraordinaria. Si en 2017 el valor económico de su impacto mediático se situaba en 8,7 millones de euros, la temporada 2025/26 supera ya los 61 millones, multiplicando por siete su valor en menos de una década. Un crecimiento sostenido que consolida al Illes Balears Palma Futsal como una de las marcas deportivas más reconocidas y con mayor proyección dentro del fútbol sala mundial.

A este impacto en los medios de comunicación tradicionales se suma el crecimiento constante de la comunidad digital del club y la expansión de su presencia en redes sociales, donde continúa aumentando su alcance y reforzando la visibilidad de sus patrocinadores y colaboradores.