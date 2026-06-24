El Fibwi Mallorca retiene el talento y los puntos de Lysander Bracey

Nueva pieza confirmada para el esquema del Fibwi Mallorca 26/27. Lysander Bracey seguirá un año más en Son Moix deleitando a sus aficionados con puntos, talento y carisma sobre el parqué que ayudaron al equipo balear a mentener la categoría la temporada pasada. El jugador norteamericano cumplirá su segundo curso en el Fibwi Mallorca tras llegar a la isla para consolidar el proyecto mallorquín en Primera FEB.

Bracey disputó un total de 33 partidos con la elástica del Fibwi Mallorca el pasado curso promediando10'5 puntos, 1'6 rebotes y 2'2 asistencias por partido. Aunque la presencia del escolta norteamericano trasciende de la pista, ya que es uno de los jugadores más queridos por la afición del Fibwi Mallorca, que valora el compromiso, el sacrificio, el carisma y la cercanía de Bracey. Además, su polivalencia y capacidad de adaptación a roles diferentes, como el de base cuado tuvo que sustituir a los lesionados Lucas Capalbo y Jorge Martínez, demostraron la entrega del estadounidense al equipo mallorquín.

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La renovación de Lysander Bracey lo convierte en el cuarto nombre confirmado para el proyecto del Fibwi Mallorca para la próxima temporada. El norteamericano se suma así a las renovaciones de Xabi Beraza y Alessandro Scariolo y al fichaje de Hugo Ferreira en una plantilla que, poco a poco, va cogiendo forma para asentarse en la Primera FEB la próxima temporada.