Davidovich supera a Walton y se medirá a Dimitrov en el Mallorca Championships

Alejandro Davidovich ha sido el gran protagonista de la quinta jornada del Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships. El malagueño derrotó al australiano Adam Walton por 6-4 y 7-5 en menos de una hora y media de partido y selló su clasificación para los cuartos de final del torneo. El segundo cabeza de serie ofreció una actuación muy sólida ante un Mallorca Country Club que volvió a presentar un gran ambiente y ya piensa en el gran desafío que le espera este jueves ante Grigor Dimitrov. El encuentro cerrará la jornada en la pista central no antes de las 17:30 horas.

Davidovich apenas concedió tres puntos al servicio en el primer set y aprovechó su segunda oportunidad de break para tomar ventaja en el marcador. La segunda manga fue más igualada, aunque el español mantuvo siempre el control. Walton salvó varias oportunidades de rotura, pero con 5-5 no pudo evitar que Davidovich encontrara el break definitivo para cerrar el encuentro.

Su rival en cuartos será Grigor Dimitrov, en uno de los encuentros más esperados de toda la semana en Santa Ponça. El búlgaro tuvo que trabajar más de lo que refleja el marcador para superar al jordano Abedallah Shelbayh por 6-2 y 6-4. El jugador formado en la Rafa Nadal Academy le exigió al máximo y llegó a poner en apuros al ex número tres del mundo durante varios tramos del encuentro. El premio será ahora un duelo de enorme nivel entre dos de los tenistas con más talento del cuadro. Davidovich domina los precedentes por 2-0, aunque ambos enfrentamientos se disputaron sobre tierra batida. La hierba del Mallorca Country Club ofrecerá un escenario completamente distinto para una eliminatoria que bien podría tener aroma de final anticipada.

La jornada en la pista central arrancará a las 11:00 horas con el enfrentamiento entre Vit Kopriva y Ethan Quinn. El estadounidense necesitó tres sets y más de dos horas de juego para superar a Murphy Cassone por 3-6, 7-6 y 6-3. Su rival será un Kopriva que continúa firmando una gran semana en Santa Ponça y que derrotó a Ignacio Buse por 7-5 y 6-1. El peruano, que había eliminado a Stefanos Tsitsipas el día anterior, contó con un importante apoyo desde las gradas, donde numerosos aficionados peruanos volvieron a hacerse notar.

El segundo turno de la pista central enfrentará a Luciano Darderi y Nuno Borges por una plaza en semifinales. El italiano, primer cabeza de serie, debe defender su condición de favorito en una superficie en la que está firmando los mejores resultados de su carrera. Borges, por su parte, buscará prolongar el gran momento que atraviesa. Curiosamente, la última que llegó a unos cuartos de final también fue en España, concretamente en el ATP 500 de Barcelona.

La jornada de cuartos de final se completará con el duelo entre Fabian Marozsan y Miomir Kecmanovic, que se enfrentarán por tercera vez en apenas un mes tras repartirse las victorias en Roland Garros y Halle en el tercer turno de la pista central.

Además, el torneo también decidirá este jueves a los semifinalistas del cuadro de dobles con los enfrentamientos Balaji-Demoliner contra Goransson-King, Frantzen-Haase frente a Melo-Molteni, Pavlasek-Rikl ante Galloway-Kirkov y González-González contra Arribage-Olivetti.