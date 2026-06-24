El Atlético Baleares, el Mallorca B y el Poblense ya conocen sus rivales en Segunda RFEF

Ya es oficial. El Grupo 3 de la Segunda RFEF cambiará de participantes a partir de esta próxima temporada y estará formado por los equipos de las Illes Balears, de la Comunitat Valenciana y, como gran novedad, los de la Región de Murcia. De esta manera, los conjuntos de Cataluña ya no formarán parte de este grupo y entran en el Grupo 2 formado por equipos del norte.

En una ajustada votación llevada a cabo este miércoles, la RFEF ha dado luz verde al cambio de la formación de grupos por motivos geográficos y por facilidad de desplazamiento. De esta manera, los tres equipos mallorquines cambiarán parcialmente de rivales para conseguir sus objetivos en el curso 2026/27. El Atlético Baleares, el Mallorca B y el Poblense representarán el fútbol balear junto a la Peña Deportiva en una nueva Segunda RFEF en la que querrán presentar su candidatura al ascenso.

El Grupo 3 de la Segunda RFEF estará compuesto por, además de los equipos baleares, el Valencia Mestalla, el Castellonense, el Orihuela, el Elche Ilicitano, el Alcoyano, el Intercity y La Nucía de la Comunitat Valenciana, y el Ucam Murcia, la Lorca Deportiva, La Unión Atlético, el Minera, el Yeclano, el Cieza y el Real Murcia Imperial de la Región de Murcia.

Destacan equipos como los filiales del Valencia o del Elche o históricos del fútbol español como el Alcoyano o el Real Murcia Imperial. De los rivales de los equipos mallorquines para esta próxima temporada los que hicieron mejores registros el curso pasado fueron el Alcoyano y el UCAM Murcia, con 55 puntos, y el Yeclano y el Valencia Mestalla, con 44.

Aun así, se quedan lejos de las estadísticas que consiguieron el Atlético Baleares y el Poblense esta pasada campaña, con 66 y 59 puntos respectivamente, quienes, a diferencia de sus rivales, lograron casificarse a los Play-Off de ascenso. Es por ello por lo que el cambio parece beneficiar a los equipos baleares, que se quitan unos de los rivales más difíciles de España como son los equipos catalanes.

Con el grupo definido, ya solo queda terminar de cerrar las plantillas para los tres equipos mallorquines que afrontan una temporada ilusionante. El Atlético Baleares arranca un nuevo proyecto con Óscar Troya en los banquillos dirigiendo un equipo blanquiazul que se está reforzando y armando un equipo que va a luchar por el ascenso. El Poblense, con Julián Robles como nuevo técnico, se está reinventando con grandes fichajes de jugadores baleares para volver a ilusionar a sa Pobla. El Mallorca B está configurando un equipo joven pero competidor y con la garra, ilusión y ambición de demostrar de qué están hecho los jugadores que estarán a las órdenes de Gustavo Siviero.

Sin duda, esta nueva Segunda RFEF da más oportunidades a los equipos mallorquines que lucharán para que el fútbol balear de un salto más en el escalón nacional. El Atlético Baleares, el Poblense y el Mallorca B ya cuentan los días para conocer un calendario que se sorteará el próximo 30 de junio y que definirá su hoja de ruta para la temporada 2026/27.