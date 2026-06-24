Apúntate a la GRAVITEO SKATE RACE, la gran carrera de velocidad del Circuit de Barcelona-Catalunya

GRAVITEO SKATE RACE convertirá el Circuit de Barcelona-Catalunya en una pista de patinaje de velocidad. La prueba, integrada dentro del programa de GRAVITEO Urban Sports Festival, permitirá a patinadores y patinadoras de todos los niveles rodar sobre uno de los asfaltos más reconocibles del deporte internacional, en las mismas rectas y curvas por las que han pasado algunos de los grandes nombres de la Fórmula 1 y de MotoGP. Y con el incentivo de premios en metálico para quienes se suban al podio en las categorías absolutas.

Además, por estar entre los primeros inscritos de la carrera, recibirás camiseta oficial del evento. Asegura aquí tu plaza

La carrera tendrá lugar el 19 de julio a las 10:00 horas, con recogida de dorsales a las 9:00, y ofrecerá dos distancias, 5 y 10 kilómetros, para adaptarse a perfiles diferentes, como también distintas serán las categorías: Sub 11, Sub 15 y Absoluta, cada una dividida en femenina y masculina. Con tal diversidad, habrá quienes lleguen a Montmeló para competir, quienes lo hagan para disfrutar de un circuito único y quienes simplemente quieran vivir una jornada deportiva distinta en familia o con amigos. Esa mezcla forma parte del espíritu de una prueba que nace con vocación abierta: acercar el patinaje de velocidad a nuevos públicos sin perder el atractivo competitivo para los especialistas. Como una maratón en la que profesionales y amateurs viven su propio sueño y objetivo.

Circuit de Barcelona-Catalunya El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá GRAVITEO Urban Sports Festival, un evento organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat - Generalitat de Catalunya, Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de deportes de Montaña y Escalada, y el patrocinio de Cupra, ColaCao y Azulmarino New travel. El festival reunirá competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos, música y actividades deportivas abiertas al público. ¡Inscríbete!

Una carrera única dentro del universo GRAVITEO

GRAVITEO Urban Sports Festival se celebrará del 17 al 19 de julio en el Circuit de Barcelona-Catalunya con una propuesta que reunirá deporte urbano, cultura, competición y experiencias para el público. Con acceso gratuito, previa inscripción, el festival acogerá el Campeonato de Europa de Escalada de Bloque y la Copa de Europa de Escalada de Velocidad, junto con las competiciones nacionales de Skateboarding Street, Skateboarding Vert, Roller Freestyle Vert, Roller Freestyle Street y Scooter Street; todas ellas disciplinas que conectan con una forma distinta de entender el deporte.

En este contexto ha nacido la GRAVITEO SKATE RACE, una prueba que encaja de manera natural en el programa del festival. El patinaje en línea comparte con el resto de disciplinas urbanas esa combinación de técnica, control, riesgo medido y sensación de libertad. Y también tiene una dimensión accesible: puede ser deporte de base, actividad familiar, entrenamiento recreativo o competición de alto nivel.

Patinar en el Circuit de Barcelona-Catalunya

El recorrido será uno de los grandes atractivos de esta prueba tan novedosa. El Circuit de Barcelona-Catalunya tiene 4.727 metros de longitud, una recta principal de 1.047 metros, una anchura de pista de entre 11 y 12 metros, 9 curvas a derechas, 5 a izquierdas, una pendiente máxima del 6% y un desnivel total de 29,7 metros. Esa configuración permitirá una carrera variada, con zonas para lanzar velocidad, tramos en los que gestionar el esfuerzo y curvas en las que la técnica marcará diferencias.

Además, imaginar trazar curvas donde lo han hecho iconos del deporte mundial sobre un monoplaza de Fórmula 1 o MotoGP… le da un plus experiencial irrepetible. No se trata de rodar en cualquier pista, sino de hacerlo en un lugar que forma parte de la memoria deportiva de varias generaciones.

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Abierta a familias, jóvenes y especialistas

La prueba tendrá carácter abierto, por lo que se podrá apuntar cualquier patinador o patinadora que se inscriba, independientemente de su nivel. Las categorías Sub11, Sub15 y Absoluta permitirán reunir en una misma jornada a niños, jóvenes y adultos, con una estructura pensada para que cada participante, familia o grupo de amigos encuentre su sitio. Esa convivencia entre perfiles será una de las claves de la carrera al no separar el lado popular del competitivo, sino hacer que ambos formen parte de la misma carrera.

La seguridad es algo prioritario en el día a día del Circuit, y aquí no va a ser menos. La organización establecerá el uso obligatorio de casco en todo momento dentro del circuito. También dividirá la recta de llegada en dos carriles mediante conos para ordenar el final de la prueba: quienes terminen su segunda vuelta deberán patinar por el carril interior para pasar por la línea de meta. Son detalles que ayudarán a gestionar una carrera con participantes de distintos ritmos.

Medallas, premios económicos y camiseta oficial

GRAVITEO SKATE RACE contará además con incentivos deportivos. Los tres primeros clasificados de las categorías Sub11 y Sub15, tanto en femenino como en masculino, recibirán medalla en la distancia de 10 kilómetros. En la categoría Absoluta, sobre la distancia de 10 kilómetros, también en femenino y masculino, habrá premios económicos para los cinco primeros puestos, con una dotación total de 3.000 euros.

El reparto será idéntico en las dos categorías absolutas: 600 euros para el primer puesto, 400 para el segundo, 250 para el tercero, 150 para el cuarto y 100 para el quinto. La carrera ofrecerá así un aliciente real para los patinadores de mayor nivel, pero sin perder su esencia participativa. Además, las 1.000 primeras inscripciones incluirán la camiseta oficial del evento, un recuerdo especial para quienes formen parte de la primera edición de una prueba llamada a ocupar un lugar especial dentro de GRAVITEO.

Durante tres días, Montmeló volverá a ser un templo de la velocidad: la de los escaladores que buscan la siguiente presa, la de los deportes urbanos que continúan creciendo y la de los patines en línea entrando en la recta principal del Circuit de Barcelona-Catalunya.