Tsitsipas cae por sorpresa en el Mallorca Championships y Davidovich entra en escena

La lucha por el título comienza a aclararse en el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships. La convincente victoria del peruano Ignacio Buse sobre Stefanos Tsitsipas, el sólido estreno de Grigor Dimitrov y la confirmación de Luciano Darderi como uno de los grandes favoritos marcaron una intensa jornada de tenis en el Mallorca Country Club. La atención se traslada ahora al esperado debut del malagueño Alejandro Davidovich frente al australiano Adam Walton, uno de los grandes atractivos de la jornada del miércoles.

Uno de los nombres propios del día fue Buse. El peruano, apoyado por una numerosa afición que volvió a hacerse notar en las gradas, derrotó a Tsitsipas por 7-6(4) y 6-3 para lograr la segunda victoria sobre hierba de su carrera. El campeón de la edición de 2022 se despide así del torneo, mientras que Buse continúa confirmando las expectativas que le sitúan como una de las grandes sensaciones de la temporada. Este miércoles abre la jornada en la pista central a las 12:30 horas contra el checo Vit Kopriva, que superó a Dzumhur en dos sets por 6-3 y 6-4.

También avanzó Grigor Dimitrov, que estrenó su participación en Santa Ponça con una victoria por 6-1 y 7-6 sobre Marc Polmans. El búlgaro alcanzó así su triunfo número 50 en partidos ATP sobre hierba, una cifra que le sitúa entre los mejores especialistas en activo sobre esta superficie. En octavos de final se enfrentará este miércoles al jordano Abedallah Shelbayh, una de las revelaciones del torneo tras su victoria sobre Corentin Moutet, en el último turno de la central no antes de las 17:30 horas.

La jornada concluyó con el triunfo de Luciano Darderi frente al alemán Yannick Hanfmann por 7-5 y 6-3. El primer cabeza de serie salvó trece bolas de break a lo largo del encuentro y alcanzó por primera vez en su carrera los cuartos de final de un torneo ATP sobre hierba. Allí se medirá este jueves al portugués Nuno Borges, que eliminó a Jan-Lennard Struff por 6-4 y 7-5.

Los primeros cuartofinalistas también quedaron definidos. Fabian Marozsan superó al campeón de la edición de 2024 Alejandro Tabilo por 6-2 y 6-3, mientras que Miomir Kecmanovic remontó ante Lorenzo Sonego para imponerse por 2-6, 7-6 y 6-4. Ambos volverán a cruzarse esta semana después de haberse enfrentado recientemente tanto en Halle como en Roland Garros con una victoria para cada uno.

No antes de las 15:00 horas llegará uno de los partidos más esperados del día con el debut de Alejandro Davidovich frente al australiano Adam Walton, verdugo de Nick Kyrgios. El malagueño buscará su primera victoria en el Mallorca Country Club después de caer en su única participación anterior, en 2023, y dar un paso más hacia el que sería el primer título ATP de su carrera.