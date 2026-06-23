Tres campeones de la Copa del Rey Mapfre se disputarán la Abanca ORC 0

Tras el cierre del primer plazo de inscripción el pasado 15 de junio en el Real Club Náutico de Palma y una vez configuradas las seis clases que competirán en la 44ª Copa del Rey Mapfre, comienzan a perfilarse los principales favoritos de cada categoría.

Es el caso de la clase Abanca ORC 0, en la que hasta tres embarcaciones vencedoras de anteriores ediciones volverán a medir sus fuerzas en aguas de la bahía de Palma. La primera de ellas será el “Hispania”, el nuevo barco de formación de la Armada Española. Se trata de la embarcación que, bajo el nombre de “Vesper”, se proclamó vencedora de la Copa del Rey Mapfre 2025. La unidad llega a Palma tras completar sus primeros meses de actividad bajo pabellón español.

Otro barco con pedigrí ganador será el “Blue Carbon” de Toni Guiu. Esta misma embarcación conquistó la Copa del Rey Mapfre en 2024 con Javier Banderas como armador y bajo los colores del “Teatro del Soho-Mahou San Miguel”. Esta temporada, el equipo andaluz competirá en ORC B con una nueva unidad del modelo X-Yachts 41R, vencedora además de la pasada Sandberg PalmaVela. El tercer campeón en discordia será el alemán “Red Bandit”, de Carl-Peter Forster, que dominó con autoridad la edición de 2022 y regresa a Palma tras finalizar en la octava posición en el reciente Campeonato del Mundo de ORC.

“La Copa del Rey Mapfre siempre ha sido un escaparate de los mejores barcos y las mejores tripulaciones”, afirma Toni Guiu. “Los barcos cambian y evolucionan, pero los grandes campeones dejan huella”. El armador catalán destaca además que “este año la Copa nos deja una imagen muy bonita, con tres ganadores de ediciones anteriores compartiendo línea de salida. Para quienes llevamos muchos años en este deporte es como reencontrarse con viejos conocidos dispuestos a volver a pelear por la victoria”.

Las tres unidades son TP52 optimizados para competir bajo el reglamento ORC y tendrán enfrente una dura competencia. Entre sus principales rivales destacan el italiano “Blue”, de Bonfiglio Mariotti, subcampeón de la pasada edición, y el maltés “Vudu”, de Mauro Gestri, actual subcampeón del mundo de ORC, que en 2025 se quedó a las puertas del podio de la Copa del Rey Mapfre por tan solo dos puntos. Otro de los TP52 destacados será el “Vithas-Urbania”, de Tomás Gasset, que repite con la misma unidad de 2025 tras firmar una notable temporada, con un subcampeonato en el Trofeo Conde de Godó y una séptima posición en el Mundial. Completan la nómina de aspirantes el brasileño “Caballo Loco”, de Mauro Dottori, y el francés “Guénifey”, patroneado por Julien Llorca.

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Para Manu Fraga, director general del Real Club Náutico de Palma, “la Copa del Rey Mapfre vuelve a demostrar su capacidad para atraer a barcos y tripulaciones del máximo nivel. Que tres ganadores de anteriores ediciones coincidan en la clase Abanca ORC 0 habla por sí solo del prestigio de la competición y del valor deportivo que tiene ganar en la bahía de Palma”. Fraga añade que “será una clase muy abierta, con unidades altamente optimizadas y equipos acostumbrados a competir al más alto nivel. Para el club es una magnífica noticia y un aliciente más para una edición en la que la rivalidad promete ser máxima”.