María España presenta su campus más multitudinario

La baloncestista mallorquina María España ha presentado la tercera edición de su campamento estival de baloncesto, que se celebrará del próximo 13 al 17 de julio y del 20 al 24 de julio. Más de 250 de niños y niñas han perfeccionado su técnica y estilo de juego de la mano de la propia jugadora de Azulmarino y el staff conformado también por deportistas de primer nivel como Lara González, jugadora del IDK Eustroken; y Eva Cases, exjugadora de Azulmarino.

El campamento, dirigido a todos los niños y niñas de entre 11 y 16 años, trabaja tanto la modalidad del baloncesto 5x5 como la de 3x3 de la mano de profesionales como Cristian Matínez y Estitxu Ibarreche, seleccionadores baleares de 3x3; y la gestión de las emociones junto a psicólogos deportivos. Sin embargo, no solo destaca por la gestión deportiva, sino que la estancia ofrece diferentes experiencias enriquecedoras como gincanas, charlas, o dinámicas de grupo.

La experiencia, organizada junto con la fundación ASNIMO, también brinda un espacio inclusivo para personas con discapacidad. De esta manera, tienen la oportunidad de integrarse y desarrollar al máximo sus capacidades en un ambiente distendido. Además de ofrecer la mejora del rendimiento deportivo, los menores conocen de primera mano la experiencia de la élite. Figuras como Iyana Martín, pick nº7 de la WNBA y jugadora del Spar Girona; Gracia Alonso de Armiño, medalla de plata olímpica de baloncesto 3x3; e Inés Giménez, jugadora mallorquina con experiencia en la NCAA, ya han pasado para dejar enseñanzas a los más pequeños.

María España ha señalado: “Este año hemos doblado inscripciones y hemos tenido que cerrarlas. Tenemos algo especial, el 80% de los participantes son chicas. Esto es resultado de todo el trabajo que estamos haciendo por el deporte femenino en Baleares, pero debemos seguir para evitar que los jóvenes abandonen el deporte a una temprana edad”.