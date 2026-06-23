La élite de la natación española se cita en Son Hugo para disputar el Campeonato nacional

Las Piscinas Municipales de Son Hugo se convertirán en el epicentro de la natación nacional. Este martes se ha presentado el Campeonato de España Absoluto Open Trials - Astralpool, que tendrá lugar en la piscina interior de la instalación, del 25 al 28 de junio, y que contará con hasta 523 nadadores de 139 clubes diferentes, con la participación de 9 clubes de las Islas Baleares, que lucharán por hacerse con el cetro español. El campeonato tiene carácter clasificatorio para el Campeonato de Europa absoluto de París i el júnior que se celebrará en Munich, lo que refuerza su alto nivel competitivo y su importancia dentro del calendario estatal.

El acto ha comenzado con la emisión de un vídeo promocional y ha contado con la intervención de la presidenta de la Federación Balear de Natación, Núria Perea; el director general de Esports del Govern de les Illes Balears, Joan Antoni Ramonell; y el director general de Esports del Ajuntament de Palma, David Salom. Durante su intervención, Núria Perea ha destacado la importancia del evento en el calendario deportivo estatal y su impacto para la natación balear, así como el trabajo conjunto entre federaciones e instituciones para hacer posible una competición de este nivel.

Por su parte, Joan Antoni Ramonell ha puesto en valor el compromiso del Govern con el fomento del deporte y el apoyo a eventos que proyectan las Islas Baleares como destino deportivo de referencia. El director general de Deportes del Ajuntament de Palma, David Salom, ha destacado la presencia de figuras relevantes de la natación nacional vinculadas a Mallorca como Sergio de Celis, Estella Tonrath, Javier López, Josep Castro y Sarah Holgado.

Durante su discurso, Salom ha subrayado tres aspectos clave: en primer lugar, la colaboración institucional y federativa, donde ha agradecido la labor de la Real Federación Española de Natación, la Federación Balear de Natación y el apoyo del Govern, así como "el compromiso y la profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras del IME". En segundo lugar, ha destacado Son Hugo como referente del deporte acuático, señalando que las instalaciones "se han consolidado como un referente nacional, capaz de acoger competiciones del máximo nivel en diferentes disciplinas". Por último, ha remarcado el papel de Palma como ciudad del deporte, asegurando que este tipo de eventos "refuerzan el posicionamiento de Palma como una ciudad comprometida con la excelencia, que proyecta calidad y genera oportunidades tanto a nivel deportivo como social y económico".

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El Campeonato de España Absoluto Open Trials – Astralpool reunirá, durante cuatro días, a la élite de la natación española en una cita clave del calendario deportivo con la participación de destacados nadadores de clubes palmesanos como Aina Hierro, Marc Sánchez, Beth Abad o Emily Czaja, entre otros.