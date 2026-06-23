El árbitro mallorquín Luis Bestard asciende a Primera División

El fútbol balear contará la próxima temporada con un representante más en la Primera División, ya que el árbitro Luis Bestard Servera ha subido de categoría. Así lo confirmó este lunes el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que hizo público el informe arbitral de la temporada 2025/26 y anunció los ascensos y descensos de colegiados.

Luis Bestard tiene 31 años (Palma, 1994) y solo ha estado una temporada en Segunda División. Tras pasar seis campañas entre la antigua Segunda B y la Primera RFEF, el pasado verano dio el salto al fútbol profesional. Con 22 partidos en Liga, además del encuentro de ida de los play-offs de ascenso entre el Castellón y el Almería, su buen desempeño le ha llevado a dar el salto a la elite.

Coincidirá en Primera División con el también mallorquín Mateo Busquets, por lo que de nuevo habrá dos trencillas del Comité Balear en la máxima categoría. Ambos lideran lo que en la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) consideran la "generación de oro" del arbitraje balear.

Cuadra, solo en el VAR

Podrían haber sido tres los colegiados de la FFIB en Primera División, pero el madrileño Guillermo Cuadra Fernández –adscrito a la Federación Balear desde hace muchos años– ha sido uno de los damnificados por el informe arbitral, aunque no ha descendido a Segunda. De hecho, ha sido apartado del terreno de juego y designado árbitros asistente de vídeo; es decir, su función estará única y exclusivamente en el VAR.