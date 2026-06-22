Walton elimina a Kyrgios y Shelbayh da la campanada en el Mallorca Championships

Buen ambiente en las pistas del Mallorca Country Club durante una segunda jornada del cuadro principal del Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships que dejó varios resultados destacados. El jordano Abedallah Shelbayh, formado en la Rafa Nadal Academy, firmó una de las sorpresas del torneo al eliminar a Corentin Moutet. También avanzó Jan-Lennard Struff tras superar a Martín Landaluce, mientras que Nick Kyrgios se despidió del torneo tras caer ante Adam Walton.

La primera ronda concluirá este martes con dos de los encuentros más atractivos del cuadro. Abrirá la jornada el duelo entre Damir Dzumhur y Vit Kopriva a las 12:00 horas. A las 12:30 horas, el búlgaro Grigor Dimitrov debutará ante el australiano Marc Polmans. No antes de las 15:00 horas llegará el turno del griego Stefanos Tsitsipas, campeón del torneo en 2022, que se enfrentará al peruano Ignacio Buse.

Además, arrancará la competición de dobles con Nick Kyrgios como uno de los principales reclamos de la jornada. También debutará el mallorquín Pedro Vives, que formará pareja precisamente con Shelbayh.

Varios resultados destacados

La sorpresa del día llevó la firma de Shelbayh. El jordano resistió los intentos de reacción de Corentin Moutet y aprovechó las dudas del francés con el segundo servicio para imponerse en dos sets. El jugador de la Rafa Nadal Academy mostró personalidad en los momentos decisivos y logró una de las victorias más importantes de su carrera en el circuito ATP por 7-5 y 6-4. También avanzaron Ethan Quinn, Fabian Marozsan y Miomir Kecmanovic, que completaron una jornada muy disputada en las pistas anexas.

Otro de los grandes focos de atención estuvo en el enfrentamiento entre Martín Landaluce y Jan-Lennard Struff. El alemán dominó la primera manga gracias a la eficacia de su servicio, pero el madrileño reaccionó en el segundo set y llegó a forzar un desenlace muy igualado. Finalmente, la experiencia de Struff resultó decisiva en los momentos clave y cerró el partido por 6-1, 1-6 y 7-5 para citarse en octavos de final con Nuno Borges.

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La jornada se cerró con el esperado regreso de Nick Kyrgios a la pista central del Mallorca Country Club. El australiano dejó varios puntos espectaculares que fueron celebrados por el público y especialmente por los ya conocidos "Kyrgios Boys", pero acabó acusando los problemas físicos durante el encuentro. Adam Walton aprovechó su regularidad para imponerse por 6-3 y 6-4 y avanzar a octavos de final, donde se enfrentará al español Alejandro Davidovich.