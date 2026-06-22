Torneo de Golf Diario de Mallorca–Trofeo Banco Sabadell: El día de Peter Mason y Juan Pedro Juan

El campo de golf de Son Servera acogió una brillante edición del Torneo de Golf Diario de Mallorca-Trofeo Banco Sabadell, que contó una vez más con una notable inscripción y se desarrolló sin mayor incidencia que el intenso calor y leves rachas de viento que no afectaron al desarrollo del juego. La pareja formada por Peter Mason y Juan Pedro Juan se adjudicó el triunfo, en la categoría scratch, e inscribieron su nombre este domingo en el palmarés de la trigesimoquinta edición de esta ya tradicional cita en el calendario golfístico de Malorca.

Los ganadores se adjudicaron el triunfo tras sumar un total de 35 puntos. En segunda posición se clasificó 32 de la pareja formada por Juan Blanes-Angel Calderón, con 32, mientras que el dúo Klaus Walde-Patryk Stochmal finalizó tercero con 31 puntos.

El torneo se disputó bajo la modalidad de parejas mejor bola stableford hándicap y tuvo el ‘shotgun’ (salida oficial del juego) a las 9:30 horas, cuando el calor ya amenazaba con ser el principal compañero de la jornada. Los jugadores tenían un tiempo máximo estipulado para completar el recorrido y presentar la tarjeta (cinco horas de juego). En cuanto a los premios, se entregaron a los campeones en scratch y las tres mejores parejas clasificada en hándicap. Como ya es habitual, también hubo distinciones para los golfistas que realizaron el Drive más largo, tanto en categoría femenina como en masculina.

Los mejores en hándicap

En la clasificación por hándicap, los primeros clasificados fueron Javier Román y Juan Cruz Zárate (45). Segundos se clasificaron Juan Blanes y Ángel Calderón (42), mientras que Elena Agote y René Zimmer ocuparon la tercera posición.

Ramón Manzano y Sofia Vdovina se llevaron el premio al drive más largo, distinciones que recibieron en la entrega de trofeos del torneo, que se celebró tras la competición en la instalaciones del Golf Son Servera.

Miquel Verger, Tomeu Matemalas y Vincent Truant, de Banco Sabadell; Stefano Bortoloti, director del Golf de Son Servera; y Sebastián Oliver, América Matas y Mercedes Fernández, de Diario de Mallorca, fueron los encargados de entregar los premios a los distintos ganadores. El clásico sorteo de regalos entre los inscritos, gracias a las más de 30 empresas y colaboradores del torneo, cerró una jornada de competitividad y gran compañerismo fuera del green.