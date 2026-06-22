Pilotades | La Peña Deportiva sube a Segunda RFEF y salva al Alcúdia del descenso

La Peña Deportiva de Santa Eulalia (Eivissa) certificó este sábado su regreso a Segunda RFEF tras imponerse por 5-2 al Arenas de Armilla en un Municipal entregado, que vivió una tarde inolvidable. Los de Ramiro González sufrieron y dudaron por momentos, pero terminaron arrollando a un rival que plantó cara hasta donde le alcanzaron las fuerzas y que acabó siendo víctima de un vendaval local que decidió la eliminatoria en apenas cuatro minutos. El pitido final fue el comienzo de la fiesta. Solo un año después del descenso, la Peña Deportiva vuelve a Segunda RFEF. Este ascenso propicia que el Alcúdia de Tercera salve la categoría y no baje a la División de Honor.

Calcagno deja el Mallorca y se marcha al Reus

El Reus de la Segunda RFEF ha incorporado al centrocampista ofensivo Bruno Calcagno (Tarragona, 2005), que en 2024 se proclamó campeón de Liga y Copa con el Mallorca juvenil. Deja el filial bermellón tras marcar esta pasada temporada nueve goles y ascender a Segunda RFEF.

Toni Ramón se incorpora al Algeciras

El Algeciras anunció su tercera incorporación de cara a la temporada 2026/27. Se trata del jugador mallorquín Toni Ramón (Palma, 2002), centrocampista que llega de la UD Tarazona, que será uno de los rivales del propio equipo andaluz esta próxima campaña en Primera RFEF.

Miquel Parera refuerza a la cultural leonesa

La Cultural y Deportiva Leonesa ha llegado a un acuerdo con el portero mallorquín Miquel Parera (Manacor, 1996). El exguardameta bermellón cuenta con una dilatada experiencia en la antigua Segunda B, Primera RFEF y Segunda División. Se formó en las categorías inferiores del Mallorca, club al que llegó con once años y con el que logró el ascenso a Segunda División y a Primera. Luego firmó por el Racing de Santander y tras dos campañas jugó la pasada temporada en el Ferrol.

Los nuevos árbitros de fútbol posan contentos con su diploma tras superar su formación arbitral / J.V.

Balears cuenta con nuevos árbitros de fútbol

El presidente del Comité balear de Árbitros de Fútbol de las Illes Balears, Javi Martín, presidió y entrego la entrega de los diplomas a todos los cursillistas que completado y superado su formación arbitral. «Enhorabuena a todos ellos por este paso tan importante. Desde hoy forman parte del arbitraje balear y comienzan una nueva etapa dentro del mundo del fútbol. Mucha suerte en este nuevo camino», señaló Martín en Son Malferit (Palma).

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El Sineu se prepara para su debut en Tercera

El Sineu, que logró de manera brillante el ascenso a la Tercera División, ya perfila la que será una temporada histórica para este modesto club. Esta entidad quiere hacer un equipo competitivo pero sin perder la identidad que le ha llevado hasta aquí. Se ha renovado a Josep Gili, Marc Puigròs, Francesc Bennàssar, Bernat Cantallops, Joan Miquel Coll, Maties Ramis, Jaume Ferrer, Domingo Blesa y Pep Jaume, Pepi.