Moeve Fútbol Zone despide la temporada con especial mercado de fichajes y balance de la campaña

El programa arrancará con la habitual editorial de Christian Blasco y, a continuación, Xavi Espinosa repasará la actualidad más destacada del fútbol español. La vuelta de la final del playoff de ascenso a la Liga EA Sports y los movimientos que empiezan a agitar el mercado de fichajes centrarán una sección de titulares que servirá como introducción al gran tema de la noche.

La mesa de tertulia de este último programa estará formada por los periodistas Albert Fernández y Mario Jiménez, con quienes se abordarán algunas de las cuestiones que marcan el inicio del verano futbolístico. Los posibles movimientos del FC Barcelona y del Real Madrid, el futuro de Julián Álvarez o la posibilidad de que el conjunto blanco vuelva a apostar por un fichaje galáctico serán algunos de los asuntos sobre la mesa.

Además, el debate servirá también para hacer una valoración global de una temporada que llega a su fin y repasar las claves que han marcado el curso en la Liga EA Sports.

Dentro de la sección La Firma de Prensa Ibérica, el periodista Iván Carsí, de Superdeporte, conectará con el programa para analizar la situación del Valencia CF y las perspectivas del mercado de fichajes del conjunto valencianista, uno de los equipos que afronta un verano con varios frentes abiertos.

La Segunda División también tendrá su protagonismo. Una vez resuelto el playoff de ascenso, la sección dedicada a LaLiga Hypermotion repasará lo sucedido en el partido de vuelta de la final y permitirá hacer balance del curso de los diferentes equipos de la categoría junto a los tertulianos del programa.

El compromiso social del fútbol volverá a estar presente en «Fútbol para todos». El colaborador Pau Bartolí analizará cómo se desarrolló la última fase de la LaLiga Genuine Moeve, celebrada el pasado fin de semana en Madrid, una iniciativa que se ha consolidado como uno de los grandes referentes del fútbol inclusivo en España.

Antes del cierre, Laura Campuzano acercará a los espectadores las imágenes más virales y las historias que más repercusión han tenido durante el fin de semana en las redes sociales, en una sección que pondrá el broche más distendido al programa.

Con esta edición, Moeve Fútbol Zone echará el cierre a una temporada marcada por la actualidad, el análisis y las conexiones con periodistas de diferentes cabeceras de Prensa Ibérica, antes de poner rumbo al verano y a un mercado de fichajes que promete seguir generando debate durante los próximos meses.