Gimnasia artística
Los clubes mallorquines se examinan en Pamplona
El Xelska Illes Balears peleará por el título en la Liga Iberdrola y el Es Pla Marratxí buscará el ascenso a Primera División
El Palma y el Alcúdia competirán en el Nacional Base en una cita que reunirá a varios cientos de gimnastas durante una semana
La gimnasia artística mallorquina afronta una semana de máximo nivel en Pamplona, sede a partir de este martes del Campeonato Nacional Base GAF Divina Seguros y de la Final de la Liga Iberdrola de Clubes, una doble cita que reunirá a varios cientos de gimnastas.
El Club Gimnàstic Palma participará en el Nacional Base con su equipo de formación, que se desplaza a Navarra con el objetivo de confirmar el trabajo realizado durante toda la temporada. La expedición palmesana afronta el campeonato con ilusión y con la ambición de seguir creciendo en una cita que permite medirse a gimnastas de toda España.
También estará presente el Club Gimnàstic Alcúdia, que acudirá al Nacional con una amplia representación tras una temporada marcada por el trabajo y la constancia. El club competirá en las categorías Base 2, con ocho gimnastas; Base 3, con cinco; Base 6, con tres; y Base 9, con una representante. La preparación ha estado dirigida por los entrenadores Julián Pérez y Sara Romero, que han acompañado al grupo durante todo el curso.
Xelska y Es Pla, en la Liga Iberdrola
La cita de Pamplona tendrá además un atractivo especial para la gimnasia mallorquina con la disputa de la Final de la Liga Iberdrola, prevista para los días 27 y 28 de junio. En Primera División, el Xelska Illes Balears luchará por el título nacional frente al Egiba, el Hospitalet y el Gym-Val, en una final que reunirá a los cuatro de los clubes más potentes del país.
Por su parte, el Es Pla Marratxí afrontará una oportunidad histórica en su pelea por el ascenso a Primera División. El conjunto mallorquín competirá contra el Pozuelo, el Majadahonda y el Terrassa con el objetivo de dar un paso más en su crecimiento dentro de la gimnasia artística nacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Invasión de serpientes en Mallorca: «Ni con un ejército las erradicamos»
- Un joven permanece en la UCI tras precipitarse en Caló des Moro y su familia lanza una campaña para recaudar dinero
- Claudia Marhuenda habla de la fundadora de 'Jot Down': «Mi hermana es una pionera que supo utilizar la debilidad de los hombres»
- Carlos Burguera se gradúa en Medicina con 21 años en Mallorca: «Muchas personas con altas capacidades nunca llegan a brillar porque su potencial pasa desapercibido y no se incentiva»
- El Govern espera desde hace nueve meses que el Estado amplíe el catálogo de las serpientes invasoras en Baleares
- Un joven futbolista alemán sufre una grave lesión cervical tras lanzarse de cabeza a una piscina en Mallorca
- Muere en Son Espases el niño danés de tres años tras ahogarse al caer el viernes a una piscina en Can Picafort
- Estos son los rivales del Mallorca para la temporada 2026-27 en Segunda División