Los clubes mallorquines se examinan en Pamplona

La gimnasia artística mallorquina afronta una semana de máximo nivel en Pamplona, sede a partir de este martes del Campeonato Nacional Base GAF Divina Seguros y de la Final de la Liga Iberdrola de Clubes, una doble cita que reunirá a varios cientos de gimnastas.

El Club Gimnàstic Palma participará en el Nacional Base con su equipo de formación, que se desplaza a Navarra con el objetivo de confirmar el trabajo realizado durante toda la temporada. La expedición palmesana afronta el campeonato con ilusión y con la ambición de seguir creciendo en una cita que permite medirse a gimnastas de toda España.

También estará presente el Club Gimnàstic Alcúdia, que acudirá al Nacional con una amplia representación tras una temporada marcada por el trabajo y la constancia. El club competirá en las categorías Base 2, con ocho gimnastas; Base 3, con cinco; Base 6, con tres; y Base 9, con una representante. La preparación ha estado dirigida por los entrenadores Julián Pérez y Sara Romero, que han acompañado al grupo durante todo el curso.

Los gimnastas del Palma, junto a los técnicos del club y los representantes del ayuntamiento de Palma / CG Palma

Xelska y Es Pla, en la Liga Iberdrola

La cita de Pamplona tendrá además un atractivo especial para la gimnasia mallorquina con la disputa de la Final de la Liga Iberdrola, prevista para los días 27 y 28 de junio. En Primera División, el Xelska Illes Balears luchará por el título nacional frente al Egiba, el Hospitalet y el Gym-Val, en una final que reunirá a los cuatro de los clubes más potentes del país.

Por su parte, el Es Pla Marratxí afrontará una oportunidad histórica en su pelea por el ascenso a Primera División. El conjunto mallorquín competirá contra el Pozuelo, el Majadahonda y el Terrassa con el objetivo de dar un paso más en su crecimiento dentro de la gimnasia artística nacional.