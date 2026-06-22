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Los clubes mallorquines se examinan en Pamplona

El Xelska Illes Balears peleará por el título en la Liga Iberdrola y el Es Pla Marratxí buscará el ascenso a Primera División

El Palma y el Alcúdia competirán en el Nacional Base en una cita que reunirá a varios cientos de gimnastas durante una semana

Las gimnastas del Alcúdia que competirán esta semana en el Nacional Base de Pamplona

Las gimnastas del Alcúdia que competirán esta semana en el Nacional Base de Pamplona / CG Alcúdia

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Manuel Fernández

Manuel Fernández

Palma

La gimnasia artística mallorquina afronta una semana de máximo nivel en Pamplona, sede a partir de este martes del Campeonato Nacional Base GAF Divina Seguros y de la Final de la Liga Iberdrola de Clubes, una doble cita que reunirá a varios cientos de gimnastas.

El Club Gimnàstic Palma participará en el Nacional Base con su equipo de formación, que se desplaza a Navarra con el objetivo de confirmar el trabajo realizado durante toda la temporada. La expedición palmesana afronta el campeonato con ilusión y con la ambición de seguir creciendo en una cita que permite medirse a gimnastas de toda España.

También estará presente el Club Gimnàstic Alcúdia, que acudirá al Nacional con una amplia representación tras una temporada marcada por el trabajo y la constancia. El club competirá en las categorías Base 2, con ocho gimnastas; Base 3, con cinco; Base 6, con tres; y Base 9, con una representante. La preparación ha estado dirigida por los entrenadores Julián Pérez y Sara Romero, que han acompañado al grupo durante todo el curso.

Los gimnastas del Palma, junto a los técnicos del club y los representantes del ayuntamiento de Palma

Los gimnastas del Palma, junto a los técnicos del club y los representantes del ayuntamiento de Palma / CG Palma

Xelska y Es Pla, en la Liga Iberdrola

La cita de Pamplona tendrá además un atractivo especial para la gimnasia mallorquina con la disputa de la Final de la Liga Iberdrola, prevista para los días 27 y 28 de junio. En Primera División, el Xelska Illes Balears luchará por el título nacional frente al Egiba, el Hospitalet y el Gym-Val, en una final que reunirá a los cuatro de los clubes más potentes del país.

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Por su parte, el Es Pla Marratxí afrontará una oportunidad histórica en su pelea por el ascenso a Primera División. El conjunto mallorquín competirá contra el Pozuelo, el Majadahonda y el Terrassa con el objetivo de dar un paso más en su crecimiento dentro de la gimnasia artística nacional.

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