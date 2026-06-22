El Campus de Verano de la Fundación Palma Futsal arranca en Sant Ferran

La Fundació Miquel Jaume–Palma Futsal dio este lunes el pistoletazo de salida a una nueva edición de su Campus de Verano en Palma. La actividad, consolidada como una de las citas deportivas de referencia del verano en Mallorca, ha comenzado en el Poliesportiu Sant Ferran, donde se desarrollará durante seis semanas consecutivas hasta el próximo 31 de julio.

La edición de este año supone un paso adelante para el proyecto. Tras el éxito de las últimas convocatorias, la Fundació ha ampliado la duración del campus en Palma, pasando de las tres semanas del año pasado a un total de seis, con el objetivo de ofrecer más opciones a las familias y dar cabida a un mayor número de participantes.

Además, esta tarde arrancó también una nueva edición del Campus de Alcúdia, que volverá a sumarse un verano más a la oferta de actividades de la Fundació Miquel Jaume–Palma Futsal.

Dirigido a participantes de entre 4 y 16 años, el campus está coordinado por Martín López, responsable del área social del club, graduado en INEF y entrenador UEFA Pro, junto a un equipo de monitores especializados. Asimismo, contará a lo largo del verano con la participación de jugadores del primer equipo del Illes Balears Palma Futsal.

Carácter polideportivo

La actividad mantiene su carácter polideportivo, alejándose de un formato centrado exclusivamente en el fútbol sala para ofrecer una propuesta más amplia y enriquecedora. Los participantes podrán practicar disciplinas como fútbol, fútbol sala, voleibol, pádel y natación, además de disfrutar de algunas de las novedades incorporadas este año, entre las que destacan un rocódromo y diferentes excursiones.

Más allá del componente deportivo, el campus tiene como objetivo fomentar el desarrollo psicomotriz y sociomotriz de los participantes, promover hábitos saludables y transmitir valores fundamentales como el compañerismo, el respeto, el esfuerzo, el fair play y la solidaridad.

La actividad se organiza en semanas independientes, permitiendo a las familias escoger libremente una o varias semanas en función de sus necesidades. El Campus de Palma se desarrolla en horario de 9:00 a 14:00 horas y ofrece la posibilidad de contratar un servicio de matinera de 8:00 a 9:00 horas. Por su parte, el Campus de Alcúdia se celebrará durante dos semanas en horario de tarde, de 16:00 a 20:00 horas.

La inscripción incluye seguro de accidentes deportivos, dos equipaciones oficiales Umbro del Campus Fundació Palma Futsal —que este año incorporan pantalón para ofrecer una equipación completa—, merienda diaria y diploma acreditativo.

Las plazas son limitadas y las inscripciones continúan abiertas tanto para el Campus de Palma como para el Campus de Alcúdia. Los interesados pueden formalizar su inscripción a través de los siguientes enlaces:

Campus de Palma

https://compralaentrada.com/event/campus-de-verano-palma-de-mallorca-2026

Campus de Alcúdia

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