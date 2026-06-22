El Atlético Baleares también arrebata al Poblense a Martí Payeras

El Atlético Baleares ha incorporado a su proyecto a Martí Payeras, defensor mallorquín de 22 años que llega procedente del Poblense tras completar una temporada de gran nivel en la Segunda RFEF.

La llegada de Martí supone un nuevo movimiento del club blanquiazul en dirección a Sa Pobla. El defensa sigue el camino del técnico Óscar Troya y del lateral izquierdo Nofre Riera, que también formaban parte del Poblense la pasada temporada y ya habían recalado anteriormente en el Atlético Baleares.

Martí Payeras, que puede actuar tanto como defensa central como en la posición de mediocentro defensivo, ha sido uno de los futbolistas más destacados del conjunto pobler durante la campaña 2025/26. A pesar de su juventud, se convirtió en una pieza indispensable, disputando más de 3.000 minutos oficiales y siendo titular de forma regular durante toda la temporada, incluidos los encuentros del playoff de ascenso.

Su rendimiento fue una de las claves para que el Poblense finalizara entre los mejores equipos de la competición y peleara hasta el final por el salto de categoría. Además de su fortaleza en los duelos y su presencia física, Martí Payeras destaca por su inteligencia táctica y su versatilidad, dos cualidades que han pesado en la decisión del Atlético Baleares de apostar por un futbolista con margen de crecimiento y experiencia reciente en una categoría exigente.

Marc Julià

El director deportivo del club blanquiazul, Marc Julià, valoró muy positivamente la llegada del jugador. «Martí representa perfectamente el perfil de jugador que queremos incorporar al Atlético Baleares. Es joven, ambicioso, con talento y con una enorme capacidad de crecimiento», señaló.

«A pesar de tener solo 22 años, ha demostrado una madurez extraordinaria siendo una pieza fundamental en un equipo que ha peleado por el ascenso hasta el final. Ha jugado prácticamente todos los minutos importantes de la temporada, incluidos los partidos de play-off, y eso habla muy bien de su nivel competitivo», añadió Julià.

El responsable deportivo del Atlético Baleares reconoció que Payeras era «un jugador seguido por diferentes clubes y también por estructuras de equipos filiales». «Pero desde el primer momento le trasladamos nuestro proyecto y nuestra confianza en su potencial. Estamos muy contentos de que haya elegido el Baleares para seguir creciendo», afirmó.