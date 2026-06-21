Vila, Tur, Tesuri y Navarro mandan con sus dobletes en el Balear absoluto

Con un calor sofocante se disputaron los Campeonatos de Baleares absolutos de verano, este sábado, en las pistas Joan Munar de Magaluf . Sin récords, pero con buen nivel de marcas, a pesar del viento en contra, y una buena participación. Destacaron los dobletes de Nicolás Vila en longitud y triple, y de Josep Tur, en 400 lisos y 400 vallas; la participación de José A. Pinedo y la salida nula de Escandell en 100. En mujeres sobresalieron Francisca Segura en 100 lisos, la victoria de Lucía Pinachio en 800 metros y los dobletes de Luz Tesuri y Cris Navarro.

Jordi Jiménez (Speed) fue el campeón en 100 lisos (11.30). En 200 lisos, Marc Tur Escandell (Siurell-Sa Sini) no falló y ganó con 22.03.

El sub-20 ibicenco Josep Tur (Lô Esport) hizo doblete ganando en 400 lisos (49.30) y 400 vallas (54.91 MMP).

En 800 lisos, victoria del felanitxer Álex J. Durán (Atlas), con MMP de 1:50.57, con diez corredores por debajo de 1:56.

Victoria del ibicenco Marc Roper en 1.500 (3:54.95) y subcampeonato de Geray Mota (Pegasus), con 3:56.09 MMP.

Adrián Guirado se hizo con el campeonato de 5.000 lisos con 15:35.54.

Carlos Oses ganó las 110 vallas (15.00). Izán Sánchez (Lô Esport) se apuntó el título en 5.000 marcha con 24:11.18. En 3.000 obstáculos ganó el sineuver Martí Ferriol (TotalTeam), con 10:10.64.

En saltos, Marc Manel Pons (Speed) superó 1.88 en altura; Sergi Carbonell (Amistad) hizo lo propio en pértiga, con 4.20; y Nicolás Vila (U. Oviedo) ganó en longitud (7.08) y en triple (15.09).

En lanzamientos se proclamó campeón de peso José Ángel Pinedo (Fent Camí), con un mejor lanzamiento de 16.91. El decatleta David Abrines (Albacete) se adjudicó el título en jabalina (59.26) y Pedro Ximenis (Pegasus) dominó el martillo con marca personal de 47.83 metros.

En mujeres, Francisca Segura se proclamó campeona en 100 lisos con marca personal de 11.92. En 200, Carmen Marco ganó con 23.77 y Segura fue segunda con 24.53.

Carlota Peña (Sporting Calvià) se proclamó campeona en 400 lisos (58.54) y Lucía Pinachio, que parece que vuelve con fuerza, se apuntó el título en 800 metros, con el registro de 2:09.80.

Luz Tesuri se adjudicó los campeonatos de 1.500 lisos (4:31.32) y de 5.000 metros (17:29.23).

La atleta de Campos Inés Pascual se proclamó campeona de las 100 vallas (14.24) y Paula Lorenzo (Claudia Troppa), de las 400 vallas, con 1:06.94.

Victoria Copoví (TotalTeam) conquistó el título de 3.000 obstáculos (12:02.28), con MMP. Carlota Fernández (Es Raiguer) se anotó el triunfo en 5.000 marcha (25:02.90).

En saltos, María Servera (Claudia Troppa) ganó el salto de altura (1.66), Brenda Santos (Pitius) el de longitud (5.54), Paula Vich (Pegasus) el de pértiga, con 2.81, y Hayat Abdeselam (Siurell-Sa Sini) el de triple (11.93).

En lanzamientos, los títulos fueron para atletas del Pegasus: Cris Navarro ganó en disco (30.84) y peso (10.11); en jabalina, Carla Jaume lanzó 39.17; y en martillo, Sobart Winter Semeyal hizo 42.99.

Noticias relacionadas

En los relevos de 4x100, en hombres el campeón fue el Siurell-Sa Sini (44.06) y en mujeres, Claudia Troppa (48.53).