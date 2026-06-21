El Trofeo de las Fuerzas Armadas reúne a la vela balear en la Bahía de Palma

La Bahía de Palma se llenó de velas con motivo de la 47ª edición del Trofeo de las Fuerzas Armadas, una de las regatas sociales más populares del calendario náutico balear, organizada este sábado por el Real Club Náutico de Palma (RCNP), la Comisión Naval de Regatas de la Armada y la Federación Balear de Vela.

La prueba reunió a embarcaciones de crucero, vela latina y vela ligera procedentes de diferentes puertos de Mallorca bajo el espíritu de estrechar los vínculos entre las Fuerzas Armadas y la marina civil mediante una jornada de convivencia y competición deportiva en el mar.

La regata contó con dos recorridos costeros adaptados a las distintas clases participantes. Los cruceros completaron un trazado de mayor distancia, mientras que las clases de vela ligera y monotipos navegaron un recorrido más corto. Esta fórmula permitió compartir campo de regatas a embarcaciones de clases tan diversas como ORC, Dragon, llaüts de vela latina, 29er, 420, Snipe y OK Dinghy.

“Es una regata con un componente social muy grande”, explicó el director del RCNP, Manu Fraga, quien destacó la singularidad de una competición abierta a toda suerte de barcos: “Es algo que ocurre solo en este Trofeo, el más abierto de cuantos se celebran en nuestra bahía”.

El Aifos, durante la regata or la Bahía de Palma / Laura G. Guerra

Ganadores de la regata

La victoria en ORC 1-3 correspondió al In Situ, de Luis Salom, mientras que en ORC 4 se impuso el Fierabras, de Javier Carbajosa. En las divisiones sociales de crucero, los vencedores fueron el Tessa, de Jesús Hernández, en ORC Social A, y el Maribel, de Antonio Arnau, en ORC Social B.

En la clase Dragon ganó el Ahoy, de Augusto Sanguineti; en vela latina se impuso el San Antonio de Padua, de Joan Ecker; en OK Dinghy venció Juan Ignacio Bestard; en Snipe se adjudicaron el triunfo Arturo Madero y Miguel Enseñat; en 420 ganaron Nerea García y Antoni Llull; y en 29er la victoria fue para Carlos Juan de Setmenat y Francisco Estarellas.

El Trofeo de las Fuerzas Armadas rota cada año entre los principales clubes de la Bahía de Palma. Fraga destacó la estrecha colaboración que mantienen históricamente el RCNP y la Armada, una relación que calificó de “excepcional” y que se sustenta en la estrecha vinculación de la navegación a vela con la formación de los marinos.

El director del RCNP recordó además el apoyo que la Armada ha prestado tradicionalmente a las grandes competiciones organizadas por el club, tanto en labores de seguridad como de logística. Como ejemplo reciente citó la colaboración prestada durante la organización del Campeonato del Mundo de J-70 de 2024, cuando las instalaciones militares de Porto Pi fueron puestas a disposición del evento.

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El Trofeo de las Fuerzas Armadas fue impulsado en sus orígenes por el contralmirante Marcial Sánchez Barcáiztegui, fallecido en 2012, quien consideraba fundamental reforzar los lazos entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas. Casi cinco décadas después, la regata continúa cumpliendo ese objetivo, según afirmó el almirante Jaime Rodríguez Toubes, quien sustituyó en su día a don Marcial y que, pese a estar retirado de su responsabilidad al frente de la Delegación de Vela de la Armada, no quiso perder la oportunidad de participar a la caña del Aifos, uno de los veleros más emblemáticos de la Comisión Naval de Regatas de la Armada.