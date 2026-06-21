El Torneo de Golf Diario de Mallorca arranca hoy en Son Servera

El Torneo de Golf Diario de Mallorca arranca hoy en el campo del Golf Son Servera, fiel a su cita anual con el deporte del golf. La competición, una de las más veteranas del calendario golfístico de la isla, ha vuelto a tener gran aceptación entre los aficionados que han respondido con entusiasmo a esta nueva convocatoria.

El Torneo de Golf Diario de Mallorca vuelve a contar con el patrocinio exclusivo de Banco Sabadell. La prueba ha sido de nuevo un éxito de participación ya que se han realizado un centenar de inscripciones. El campo del Golf Son Servera acoge una año más este evento deportivo que marca el inicio del verano en la isla.

La modalidad de juego será parejas mejor bola stableford hándicap, shotgun a las 9:30 con un máximo de 5 horas de juego. En cuanto a los premios, Scratch, 1ª,2ª,3ª a la pareja clasificada hándicap; bola más cercana indistinta y Drive más largo damas y caballeros.

Durante la celebración del Torneo, los participantes podrán reponer fuerzas e hidratarse a pie de campo con los deliciosos bocados dulces y saladaos que servirá Exclusive Catering. Una vez finalizada la competición tendrá lugar la entrega de trofeos a los ganadores. Como ya es tradición, se ofrecerá una comida en el restaurante Costa de los Pinos, situado en el Golf Club Son Servera, a los participantes; una ocasión ideal para que jugadores y acompañantes intercambien impresiones sobre el desarrollo de la prueba.

Tampoco faltará el clásico sorteo de regalos entre los inscritos, que pondrá el broche de oro a una jornada lúdica, deportiva y social.

Las firmas colaboradoras

Como cada año, prestigiosas firmas colaboran con el Torneo de Golf Diario de Mallorca. En esta edición el evento cuenta con el apoyo de Isabel Guarch, Vermut la Gaviota Mariola, Mallorca Country Club, Can Aulí, Bendinat Club, Curassana, Fluxà Ibiza, Palma Gin, Macià Batle, Quely, Federación Balear de Golf, Chocolates Tonda, Allsun, Robinson, Giovanni Merello, Xisco Francia, Hotel 4 U, Golf Alcanada, Golf Son Vida, Golf Son Muntaner, Golf Son Quint, Golf Son Servera, Cap Vermell, restaurante Balcó de Cabrera, restaurante Salicornia, Sa Caldera, Talaia Beach, Nixe Palace, Beds, restaurante Kamaleonico, Sal des Trenc, Soft line, Palma Pollo, Trends,Transcend, Reserva Rotana, St. Regis y Gran Folies Beach Club.

Golf Club Son Servera

El Golf Club Son Servera tiene sus orígenes en la década de los 60 del pasado siglo. El Club es el centro neurálgico de la Costa de los Pinos, catalizador de la vida social y deportiva de la zona y punto de encuentro diverso y de ambiente familiar. A lo largo de su historia ha sido sede de numerosas competiciones como el Torneo de Golf Diario de Mallorca que acoge por segundo año consecutivo.

El campo del Golf Club de Son Servera destaca tanto por su diseño como por la presencia de vegetación autóctona y de fauna diversa. La cancha cuenta con espectaculares vistas a las montañas y su ubicación privilegiada lo protege de las tormentas invernales con amplios fairways y roughs.

El recorrido cuenta con árboles como robles, pinos, olivos, algarrobos y palmeras, añadiendo desafíos en el camino hacia los greens. Los hoyos del 3 al 7 son especialmente interesantes, serpenteando entre pinares, un lago y montículos. Los greens son ondulados y el agua está presente en 6 hoyos, pero hay opciones estratégicas para jugadores experimentados y principiantes. Las vistas panorámicas a las montañas y al valle de pinos son un aliciente más para disfrutar del deporte del golf en este magnífico campo. La presencia de flores, conejos, patos y aves crea un ambiente colorido y excepcional. Con un par de 72, el campo ofrece una experiencia hermosa, desafiante y divertida para todos los golfistas. Sin duda, el campo es una excelente elección para jugadores de todos los niveles.