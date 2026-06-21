Rudy Fernández apunta a la dirección deportiva del Real Madrid

Rudy Fernández puede abrir una nueva etapa en el Real Madrid. El exjugador mallorquín apunta a ser el nuevo director deportivo del equipo de baloncesto del club blanco. Su nombre aparece con fuerza,según informó este sábado el diario Marca, en plena reestructuración interna tras la dimisión de Sergio Rodríguez y el regreso de Juan Carlos Sánchez como máximo responsable de la sección.

Elsalto de Rudy a los despachos llegaría apenas dos años después de su retirada como jugador profesional. Desde entonces, el mallorquín ha mantenido un vínculo institucional con el Real Madrid, el club en el que cerró una carrera extraordinaria y en el que fue una de las piezas reconocibles de la etapa más exitosa de la sección en las últimas décadas.

Su candidatura tiene un fuerte componente simbólico, pero también deportivo. Rudy conoce el Real Madrid y su exigencia. Durante su etapa como jugador blanco conquistó 26 títulos en trece temporadas, entre ellos tres Euroligas, siete Ligas ACB, seis Copas del Rey, nueve Supercopas de España y una Copa Intercontinental. A ese palmarés añadió con la selección española dos Mundiales, cuatro Eurobasket y tres medallas olímpicas, números que explican su peso dentro del baloncesto español.

Momento delicado

Esta incorporación del mallorquín a la dirección deportiva se enmarcaría en un momento especialmente delicado para el Real Madrid. La sección ha cerrado una temporada sin títulos y tiene decisiones importantes que tomar en la planificación de la plantilla. La salida de Sergio Rodríguez, que apenas ha permanecido un año en el cargo, ha acelerado una reorganización que devuelve protagonismo a Juan Carlos Sánchez, mano derecha de Florentino Pérez.

Si finalmente se confirma su llegada, Rudy asumiría un papel relevante en la reconstrucción deportiva del equipo. El club debe resolver el futuro de varios jugadores, entre ellos el menorquín Sergi Llull, ajustar una plantilla que no ha cumplido las expectativas y acudir al mercado para recuperar competitividad tanto en la Liga Endesa ACB como en la Euroliga.

Uno de los puntos clave sería la relación con Sergio Scariolo, técnico con el que Rudy mantiene una conexión directa por su larga etapa compartida en la selección española. Esa sintonía podría facilitar el diálogo entre el banquillo y la dirección deportiva en un verano que se prevé exigente para el club blanco.

Rudy Fernández ya advirtió recientemente, durante su participación en el evento The Battle of Stars, que la temporada del Real Madrid debía servir como un “toque de atención” para el club y los jugadores. Ahora, su nombre aparece como principal candidato a dirigir la dirección deportiva, con la responsabilidad de tomar las decisiones desde los despachos.