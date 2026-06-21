Así queda la clasificación de MotoGP tras el GP de la República Checa

El Mundial 2026 de MotoGP se pone al rojo vivo. Marc Márquez consiguió su segunda victoria consecutiva, algo que coincidió con los dos 0 también consecutivos de Marco Bezzecchi, líder del campeonato, quien ve como sus rivales se le acercan peligrosamente.

No fue un fin de semana fácil para el piloto italiano. Aterrizó en Brno (República Checa) con 180 puntos... y no logró sumar ni una unidad en el trazado checo. El sábado en la Sprint se fue al suelo cuando rondaba en la quinta plaza y el domingo no formó parte de la parrilla tras ser sancionado, precisamente, por agredir a un comisario de pista tras la caída en la carrera corta del fin de semana.

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Esto supuso un fin de semana a cero del que sacó algo de tajada Jorge Martín, quien pese a tener que cumplir con una doble long lap de penalización tras su polémica acción en Balaton Park (Hungría), logró sumar doce puntos a lo largo del fin de semana que lo sitúan ya a ocho de 'Bezz'.

El gran beneficiado del fin de semana ha sido sin duda Marc Márquez. El piloto de Ducati logró ser tercero al sprint y primero en la carrera larga, por lo que se sitúa a 40 puntos del liderazgo del italiano. Una cifra que confirma su remontada. Cuando volvió de su doble intervención en el pie y hombro derechos, en Mugello, se encontraba a más de 100 puntos. Tres citas después, ya es cuarto en el mundial.

Di Giannantonio tampoco ha tenido muy buen fin de semana pero, con la ausencia del líder, ya se sitúa a 23 puntos para ser tercero. Ai Ogura está a 46 y Pedro Acosta, sexto, a 48.

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Así está la clasificación del Mundial de MotoGP 2026

Marco Bezzecchi – Aprilia Racing – 180 pts Jorge Martin – Aprilia Racing – 172 pts (-8) Fabio Di Giannantonio – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 157 pts (-23) Marc Marquez – Ducati Lenovo Team – 140 pts (-40) Ai Ogura – Trackhouse MotoGP Team – 134 pts (-46) Pedro Acosta – Red Bull KTM Factory Racing – 132 pts (-48) Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo Team – 127 pts (-53) Raul Fernandez – Trackhouse MotoGP Team – 106 pts (-74) Fermin Aldeguer – BK8 Gresini Racing MotoGP – 76 pts (-104) Alex Marquez – BK8 Gresini Racing MotoGP – 67 pts (-113) Luca Marini – Honda HRC Castrol – 65 pts (-115) Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3 – 57 pts (-123) Brad Binder – Red Bull KTM Factory Racing – 53 pts (-127) Franco Morbidelli – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 43 pts (-137) Diogo Moreira – Castrol Honda LCR – 41 pts (-139) Fabio Quartararo – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 37 pts (-143) Johann Zarco – Castrol Honda LCR – 34 pts (-146) Joan Mir – Honda HRC Castrol – 26 pts (-154) Alex Rins – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 12 pts (-168) Jack Miller – Prima Pramac Yamaha MotoGP – 11 pts (-169) Toprak Razgatlioglu – Prima Pramac Yamaha MotoGP – 11 pts (-169) Iker Lecuona – BK8 Gresini Racing MotoGP – 9 pts (-171) Maverick Viñales – Red Bull KTM Tech3 – 7 pts (-173) Augusto Fernandez – Yamaha Factory Racing – 4 pts (-176) Jonas Folger – Red Bull KTM Tech3 – 0 pts (-180) Cal Crutchlow – Castrol Honda LCR – 0 pts (-180) Michele Pirro – BK8 Gresini Racing MotoGP – 0 pts (-180) Lorenzo Savadori – Aprilia Racing – 0 pts (-180)

En SPORT te actualizamos la clasificación del Mundial de MotoGP tras cada carrera, con especial atención al desarrollo de los pilotos españoles de la categoría.