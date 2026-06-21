El portugués Hugo Ferreira, primer fichaje del Fibwi Mallorca 2026-27

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma 2026-27 va tomando forma. Tras el aterrizaje de Álex Formento como entrenador y la confirmación de la continuidad de Xabi Beraza y Aless Scariolo, jugadores que tenían contrato con el club, el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma ha cerrado la incorporación de Hugo Ferreira, base portugués nacido el 28 de julio de 2001 en la localidad de Vila Nova de Gaia. Con 1,85 metros de altura, Ferreira aterrizará en la Primera FEB tras haber sido uno de los jugadores más destacados en esta temporada de la liga portuguesa de baloncesto.

Ferreira cuenta, pese a su juventud, con una dilatada experiencia que le ha llevado a jugar en el baloncesto universitario estadounidense durante las temporadas 2019-20 y 2020-21 en los Cleveland State Vikings. Tras esa experiencia en Estados Unidos, el nuevo jugador del Fibwi Mallorca regresó a su tierra para incorporarse en la temporada 2023-24 a las filas del Lusitania Expert de la Primera División de Portugal con el que jugó un total de 12 encuentros con una media de 23,3 minutos por encuentro en los que anotó una media de 8,5 puntos, capturó 3,4 rebotes y repartió 3,6 asistencias. En la temporada siguiente, se incorporó al FC Porto jugando un total de 13 encuentros con el conjunto luso fichando en la temporada 2025-26 por el CB Esgueira con el que ha disputado un total de 18 encuentros con una media de 28,4 minutos por encuentro aportando una media de 15,1 puntos por partido, 4,7 rebotes y 6,2 asistencias siendo así uno de los jugadores destacados del equipo y ganándose por derecho propio el ser uno de los jugadores a seguir de la liga portuguesa.

Martí Vives: “Aportará velocidad, capacidad de creación”

“Después de una gran temporada en el Esgueira, Hugo va a dar el salto a la Primera FEB con nosotros. Nos ha cautivado desde el primer momento en el que lo vimos. Aportará velocidad, capacidad de creación y amenaza desde el 6,75. Esperemos que haga correr al equipo e imprima esa velocidad que queremos tenga el equipo. Esperamos poder ofrecer en las próximas semanas noticias de la planificación de lo que será una apasionante temporada 26-27”, señala Martí Josep Vives, director deportivo del equipo.

Con la llegada de Hugo, el Fibwi Mallorca 2026-27 se pone en marcha y comienza a poner los cimientos de la plantilla con la que competirá este año en una, de nuevo, intensa y exigente Primera FEB.