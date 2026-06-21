Lamine acude al rescate ante Arabia

Un empate en un Mundial no parece un mal resultado, más aún si evaluamos el desempeño de la selección española en las últimas ediciones, donde desde que ganó en Sudáfrica solo ha sido capaz de ganar a Australia, Irán y Costa Rica. Pero la igualada ante Cabo Verde, más allá de un tropiezo estadístico, fue un varapalo emocional para los de Luis de la Fuente. Señalados entre los candidatos al título ante los africanos mostraron un fútbol previsible que alimenta el fatalismo antropológico español y refuerza a los detractores que consideran a España una selección sobrevalorada y dependiente de un adolescente de 18 años llamado Lamine Yamal.

Lamine, titular

El de Rocafonda, que luce orgulloso sus raíces en sus botas con la bandera de Marruecos y Guinea Ecuatorial en honor al origen de sus padres, será titular este domingo ante Arabia Saudí. «No estoy para jugar un partido completo», advirtió esta semana al ser preguntado si se ve titular. Pero no es algo incompatible y todo apunta a que saldrá en el once para encauzar el partido desde el inicio, aunque no parece que complete el partido porque aún anda completando el proceso de recuperación de su lesión. No parece que Nico Williams esté aún en esa fase de la recuperación y todo apunta a que será también Dani Olmo quien arranque en el once. De la Fuente, señalado por su planteamiento erróneo ante Cabo Verde sin extremos, ha trabajado específicamente esta semana cómo desequilibrar una defensa en bloque y todo apunta a que cambiará al 4-3-3 y podría entrar Porro por Llorente en el lateral por la derecha.

Enfrente no estará otra selección exótica. Emerge Arabia Saudí, cuya liga ha sido utilizada por los jeques para utilizar el fútbol como una herramienta para limpiar la imagen del país. Maniobra que se conoce como ‘sportwashing’. Pero hay que tener cuidado con esta selección que viene de complicar a Uruguay, a la que dominó en el marcador en la primera jornada durante más de 40 minutos, y la misma que ganó en Catar a Argentina en la primera jornada hace cuatro años. Un rival mucho más peligroso de lo que indica su prestigio. El equipo que dirige el griego Georgios Donis es ambicioso y aspira a meterse en los dieciseisavos del Mundial, buscando igualar los octavos que disputó en el Mundial de Estados Unidos de 1994.

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Una derrota española no sería aún definitiva porque resta el duelo con Uruguay en la última jornada. Y después de los resultados del primer partido de grupo, con todos empatados, podría pasar todavía segundo o tercero, aunque este último atajo le emparejaría con un rival de entidad. Más que jugarse la vida se juega la credibilidad con la que seguirá en este Mundial.