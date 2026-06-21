Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dimite Director AgriculturaRBF CanceladoTuristas DesnudosAccidente Via de Cintura
instagramlinkedin

Baloncesto | Primera FEB

El capitán Joan Feliu seguirá liderando al Palmer Basket

El escolta mallorquín disputará su cuarta temporada en el conjunto turquesa tras ser una pieza clave en la permanencia en Primera FEB

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jaume A.

Palma

Joan Feliu seguirá vistiendo la camiseta del Palmer Basket en la segunda temporada del club en la división de plata del baloncesto español. El escolta mallorquín, capitán del conjunto turquesa, afrontará su cuarta campaña en la entidad después de haber tenido un papel destacado en la permanencia lograda en la antigua LEB Oro.

El exterior isleño volvió a exhibir durante el curso su capacidad defensiva, además de ejercer como uno de los líderes del vestuario en una temporada exigente para el equipo insular. Feliu promedió 7,5 puntos por partido en la competición liguera y mantuvo unos porcentajes sólidos en las diferentes facetas del juego.

El capitán del Palmer Basket tuvo que superar una lesión que le mantuvo alejado de las pistas en los compases iniciales del campeonato, pero regresó con fuerza y acabó disputando 24 encuentros en Primera FEB y uno más en la Copa de España.

Noticias relacionadas

La regularidad ha marcado la trayectoria de Joan Feliu en el Palmer Basket, con e lque ha disputado 85 partidos oficiales. En su primera campaña con el equipo disputó los 28 partidos oficiales, incluidos los dos del play-out, mientras que en el curso del ascenso participó en 32 encuentros entre Segunda FEB y Copa de España.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • baloncesto
  • Primera FEB
  • Palmer Basket Mallorca
  • Joan Feliu
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents