Baloncesto | Primera FEB
El capitán Joan Feliu seguirá liderando al Palmer Basket
El escolta mallorquín disputará su cuarta temporada en el conjunto turquesa tras ser una pieza clave en la permanencia en Primera FEB
Joan Feliu seguirá vistiendo la camiseta del Palmer Basket en la segunda temporada del club en la división de plata del baloncesto español. El escolta mallorquín, capitán del conjunto turquesa, afrontará su cuarta campaña en la entidad después de haber tenido un papel destacado en la permanencia lograda en la antigua LEB Oro.
El exterior isleño volvió a exhibir durante el curso su capacidad defensiva, además de ejercer como uno de los líderes del vestuario en una temporada exigente para el equipo insular. Feliu promedió 7,5 puntos por partido en la competición liguera y mantuvo unos porcentajes sólidos en las diferentes facetas del juego.
El capitán del Palmer Basket tuvo que superar una lesión que le mantuvo alejado de las pistas en los compases iniciales del campeonato, pero regresó con fuerza y acabó disputando 24 encuentros en Primera FEB y uno más en la Copa de España.
La regularidad ha marcado la trayectoria de Joan Feliu en el Palmer Basket, con e lque ha disputado 85 partidos oficiales. En su primera campaña con el equipo disputó los 28 partidos oficiales, incluidos los dos del play-out, mientras que en el curso del ascenso participó en 32 encuentros entre Segunda FEB y Copa de España.
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