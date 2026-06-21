Bernat Fiol gana en senior en la segunda cita del Balear de karting

El Circuit Mallorca acogió este fin de semana la segunda prueba del Campeonato Balear de karting, organizada por la Federació Balear de Automovilismo (FAIB), en una jornada marcada por las altas temperaturas y la participación de 31 equipos repartidos entre las distintas categorías.

En la categoría senior, el gran protagonista fue Bernat Fiol, que se adjudicó la victoria final tras imponerse en las dos mangas disputadas. En la primera carrera tomó el liderato después de un incidente de Jaime Nigorra cuando marchaba en cabeza y cruzó la meta por delante de Antoni Peñaranda y Erik Cardona. En la segunda volvió a mostrarse como el piloto más sólido de la parrilla y se llevó el triunfo por delante de Nigorra y Peñaranda.

La categoría junior fue una de las más disputadas del fin de semana. Diego Rodríguez se anotó las dos victorias, aunque en la segunda manga tuvo que protagonizar una espectacular remontada después de una salida de pista en la primera curva. Pedro Pascual, Yoan Ivanov e Iván Martínez también estuvieron entre los pilotos más destacados de la jornada.

En DD2, la victoria se repartió entre Lisa Litgen, ganadora de la primera carrera, y Hugo Ruíz, vencedor en la segunda. Por su parte, la categoría KZ ofreció un intenso duelo entre Andrés Salamanca y Marc Rosselló. Salamanca se impuso en la primera manga, pero unos problemas mecánicos cuando lideraba la segunda carrera permitieron a Rosselló hacerse con el triunfo.

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En las categorías amateur, Rene Sternal fue el mejor en Amateur DD2, mientras que Miguel Ashauer dominó en Amateur KZ, consolidándose ambos como los pilotos más regulares de la prueba.