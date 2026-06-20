El Mallorca Championships define el camino hacia el título

El Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships ya tiene definido el cuadro de competición de una edición que presenta uno de los carteles más destacados de los últimos años. El sorteo, celebrado este sábado en el Mallorca Country Club de Santa Ponça, deparó encuentros de gran interés desde la primera ronda. Toni Nadal, director del torneo, y el alemán Jan-Lennard Struff, invitado por la organización, ejercieron como manos inocentes.

Luciano Darderi lidera la parte alta del cuadro como primer cabeza de serie. El italiano podría cruzarse en cuartos de final con el francés Adrian Mannarino, octavo favorito, mientras que en unas hipotéticas semifinales le esperaría el estadounidense Frances Tiafoe, tercer cabeza de serie del torneo.

Por la parte baja aparece Alejandro Davidovich, segundo favorito al título y uno de los grandes reclamos para el público español. El malagueño ha quedado exento de disputar la primera ronda y debutará directamente en octavos de final. Allí podría encontrarse con el australiano Nick Kyrgios si este supera su estreno ante un rival procedente de la fase previa. Más adelante, Davidovich podría medirse a Grigor Dimitrov o Corentin Moutet en cuartos de final si se cumplen los pronósticos.

Entre los encuentros ya confirmados destacan varios duelos que centrarán buena parte de la atención en los primeros días del torneo. El español Martín Landaluce se enfrentará al alemán Jan-Lennard Struff, mientras que el griego Stefanos Tsitsipas debutará frente al peruano Ignacio Buse, quinto cabeza de serie.

El cuadro definitivo ha sufrido algunos ajustes en las últimas horas debido a las bajas de Tallon Griekspoor y Stan Wawrinka, que finalmente no participarán en el torneo. Estas ausencias se suman a la ya conocida de Alexander Bublik, circunstancia que ha modificado la distribución de los cabezas de serie.

Toni Nadal destacó el nivel competitivo que presentará el torneo pese a las ausencias de última hora. “Wawrinka y Bublik no han podido venir. Tenemos a Kyrgios, que siempre es una garantía. Mi expectativa es ver buen tenis durante toda la semana”, señaló.

El director del torneo también puso en valor el crecimiento que ha experimentado el campeonato desde su llegada al calendario ATP. “Cada año el torneo se va asentando más. Hemos mejorado las infraestructuras y los espectadores pueden disfrutar de un espectáculo superior. Mallorca también se ha consolidado como una referencia del tenis durante el mes de junio”, explicó.

Nadal destacó además el atractivo que supone la isla para los jugadores en una semana clave de preparación para Wimbledon. “Cuando hablas con ellos te comentan que el entorno es agradable, las instalaciones son excelentes y las pistas están en perfectas condiciones. La mayoría se marcha muy satisfecha de la experiencia que vive aquí”, afirmó.