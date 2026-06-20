Motociclismo
Márquez le araña otros siete puntos a Bezzecchi en busca del milagro
Hay tiempo. Hay paciencia. Hay puntos. Hay circuitos. Hay posibilidades, sí. Marc Márquez (Ducati) aún no está del todo recuperado físicamente de la cuarta operación en su hombro derecho, pero sigue restándole puntos al líder de MotoGP, Marc Bezzecchi (Aprilia), que hoy, en Brno, se fue al suelo solito y perdió siete puntos con respecto al campeonísimo catalán, que fue tercero.
Emilio Pérez de Rozas
La Aprilia, sí, sigue siendo la mejor moto, pero ya no tanto. Sí, el italiano Marco Bezzecchi y el madrileño Jorge Martín continúan liderado el Mundial de pilotos, sí, pero cada vez con menos distancia respecto a sus peseguidores. Ducati empieza a dar señales de recuperación. No solo de sus motos, no, también de sus campeones. Mientras Marc Márquez (Ducati), arrollador, hace quince días en Balatón Park (Hungría), muestra su camino a la cima, su recuperación paulatina en cuanto al físico se refiere, y el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, desorientado el pasado año, se ha convertido, vuelve a ser, un piloto ganador, como ha demostrado hoy venciendo, a placer, de inicio a final, en la carrera al 'sprint' del GP de la República Checa, que se celebra en Brno.
La carrera no ha tenido mucha historia. Bagnaia, que había logrado en la 'quali' un excelente tercer puesto en parrilla, salió mucho mejor que su compatriota Fabio Di Giannantonio (Ducati) y mucho mejor que el nuevo 'poleman' de MotoGP, el japonés Ai Ogura (Aprilia), que dio la sorpresa consiguiendo el mejor crono del sábado y liderando la parrilla. Ogura no pudo hacer otra cosa que perseguir, o seguir, a Bagnaia, mientras Márquez aceleraba poco a poco para separarse, especialmente, de los dos líderes, 'Bezz' y 'Martinaor', que son, ahora, los pilotos que más le inquietan en su proeza de trabajarse una, aunque sea solo una, posibilidad de acabar peleando por renovar su título en la última parte de temporada.
El ritmo de 'Il Cannibale' era exacto al de los dos líderes, Bagnaia y Ogura y, tal vez, hubiese podido forzar en las tres últimas vueltas para tratar de alcanzar al japonés de Aprilia "pero hubiese sido un riesgo excesivo cuando el podio al 'sprint' ya me parecía un buen resultado". Así que MM93, tal vez conocedor de que Bezzecchi se había caído solo y que Martín iba muy detrás, decidió no forzar en esos tres últimos giros y considerar como suficiente la conquista de siete puntos más.
Carrera al 'sprint': 1. 'Pecco' Bagnaia (Ducati), 18 minutos 55.527 segundos; 2. Ai Ogura (Aprilia), a 0.241 segundos; 3. Marc Márquez (Ducati), a 0.794 segundos; 4. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 2.905 segundos y 5. Jorge Martín (Aprilia), a 6.404 segundos.
Mundial de MotoGP: 1. Marco BEZZECCHI (Italia), 180 puntos; 2. Jorge MARTÍN (España), 165; 3. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 144; 4. Pedro ACOSTA (España), 132 y 5. Marc MÁRQUEZ (España), 115.
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