Márquez: "¿Bezzecchi? No es mi objetivo; mi objetivo es construir mi futuro para muchos años"

¿Un tercer puesto de esos que, tal vez, al final pueda significar el título? “Bueno, no sé si puede o no significar un título, pero es muy bueno, sí, sobre todo conseguir acabar en el podio de una carrera al ‘sprint’ en un circuito de derechas, lo que significa que seguimos dando pasos en la buena dirección. Sí, sí, debemos estar contentos porque, desde que regresamos en Mugello, todo ha ido a mejor y todo está sucediendo, más o menos, como lo habíamos planeado”, contestó un Marc Márquez (Ducati) tras acabar tercero, pegadito, muy pegadito, al vencedor Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) y a un sorprendente Ai Ogura (Aprilia), “no tan sorprendente porque, mañana (por el domingo, 14.00 horas,, DAZN), es el gran favorito para ganar”.

“¿Qué ha sido lo más importante de hoy?, pues que al final de la carrera, en las tres o cuatro últimas vueltas, tenía, tenía, me sentía bien sobre la moto, estaba disfrutando aunque, eso sí, con un ritmo idéntico al de ‘Pecco’ y Ogura”, siguió explicando el nueve veces campeón del mundo.

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¿Y por qué no probaste adelantar, al menos, a Ogura? “En la actual MotoGP, con estas motos, lo tienes que tener todo, todo, muy por la mano para decidir atacar cuando los ritmos son tan similares. Es más, cuando he rechazado el ataque, he pensado, bueno, es Ogura, igual se calienta él, que nos tiene acostumbrados a hacer cosas raras, pero, no, no ha ocurrido”.

Marc Márquez, cuya renovación con Ducati por los dos próximos años (2027 y 2028) se anunciará el próximo lunes, se mostró sumamente contento por "haber llegado con fuerzas al final de la 'sprint' para, si hubiese querido, intentar atacar a Ogura". Pero lo descartó.

El nueve veces campeón del mundo reconoció que el Marc de hace seis años “tal vez, no sé, puede, puede” que hubiese forzado la posibilidad de acabar segundo. “Aquel Marc, insisto, tal vez lo hubiese probado, pero aún no lo tengo todo por la mano y, además, la primera caída del viernes fue muy tonta, la segunda, ya lo conté ayer, era más lógica y eso también ha influido a la hora de no calentarme en exceso. Y, hoy, hemos visto muchas caídas”.

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Bezzecchi, al suelo

A dos vueltas del final, el líder del Mundial de MotoGP, Marc Bezzecchi (Aprilia), se ha ido al suelo solito. ¿Cuándo has sabido que se había caído? “¿Cuándo?, cuando he llegado al podio, no tenía ni idea de que se había caído. No estoy aún en esa pelea, no es mi objetivo real, ahora mismo y, por tanto, no quiero que me entretengan con la pizarra ni mirar las pantallas. Repito: Bezzecchi no es mi objetivo real, mi objetivo real es construir mi futuro para poder seguir aquí muchos años. Si no mejoro no podré seguir compitiendo al más alto nivel, que es lo que yo quiero. Y, por tanto, ahora toca recuperarse lo mejor posible, ir cada vez mejor y todo eso podemos lograrlo con trabajo y paciencia”.

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Cuando habla de que, al final de la carrera al ‘sprint’, a diez vueltas, se ha sentido muy cómodo sobre la moto y veloz, Marc esboza una sonrisa de complicidad hacia los que sabemos que se va cumpliendo su plan, porque Marc Márquez sí tiene un plan. "Poder llegar, como ha ocurrido hoy, al final de la ‘sprint’ con energía para poder intentarlo en caso de haberlo querido, es también muy reconfortante, es otro avance. Pero repito lo de siempre, para ser candidato a ganar tienes que llegar a un circuito y ser fuerte desde el minuto uno del viernes y trabajar con la misma intensidad los tres días y aún no estamos en esa situación, pero todo indica que llegaremos, sí”.