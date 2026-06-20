Machado renueva con el Palma Futsal

El Palma Futsal se asegura la continuidad de uno de sus jugadores más valiosos y polivalentes. El club ha alcanzado un acuerdo con Lucas Leandro Machado (Blumenau, Santa Catarina, 1997) para ampliar su vinculación con la entidad hasta 2027, con una segunda temporada condicionada al cumplimiento de objetivos. De esta manera, la entidad balear amarra a un futbolista que ha demostrado con creces tener el ADN competitivo del Palma Futsal y que se ha convertido en un pilar indispensable para el cuerpo técnico.

La historia de Machado con el club balear comenzó a fraguarse en 2022. Tras formarse en las categorías inferiores de su localidad natal y dar el salto al Joinville, el brasileño llegó a España de la mano del Movistar Inter, desde donde fue fichado por el Palma y cedido al Noia. Tras dos años curtiéndose y rindiendo a un gran nivel en Galicia, el director general de la entidad, José Tirado, apostó por su regreso en 2024 para incorporarlo al primer equipo.

Si en su primera campaña en la isla Machado ya rindió a un nivel altísimo demostrando su mayor virtud, la de ser un jugador universal capaz de rendir en cualquier posición, ha sido en la presente temporada cuando ha dado un paso al frente definitivo para convertirse en un líder indiscutible.

Este curso ha estado marcado por importantes desafíos en la plantilla, especialmente tras varias salidas en la posición de cierre y la grave lesión de Piqueras, que le obligó a perderse buena parte de la temporada. Ante esta situación, Machado asumió los galones para vestirse de cierre titular. El de Blumenau ha completado una temporada soberbia, sosteniendo el equilibrio defensivo del equipo y ejerciendo como el tutor e instructor ideal sobre la pista para el joven Deivão.

Con este acuerdo, que asegura su continuidad para la próxima temporada y abre la puerta a prolongar su vinculación con el club, el Palma Futsal premia el rendimiento de un jugador que ha superado todas las expectativas desde su regreso a la isla. Convertido en una pieza fundamental de los éxitos recientes del equipo y capaz de rendir al máximo nivel en cualquier posición, Machado seguirá aportando su calidad, liderazgo y compromiso a un proyecto que aspira a seguir compitiendo por todos los títulos.

Machado

Lucas Machado afronta con ilusión una nueva etapa en Palma. El brasileño se muestra muy satisfecho tras alcanzar un acuerdo para ampliar su vinculación con el club y asegura que la ambición del proyecto ha sido una de las claves para seguir vistiendo la camiseta verde.

“Estoy muy ilusionado de poder seguir en un club como Palma, que sabemos que va a pelear por títulos otra vez. Este año ganamos la Intercontinental y estuvimos cerca de otros tantos, entonces estoy muy contento de poder seguir un año más”, explica el jugador. En este sentido, insiste en que el nivel competitivo de la entidad obliga a aspirar siempre a lo máximo: “Creo que el Palma a día de hoy está hecho para ganar títulos y vamos a por todas el año que viene”.

Preguntado por el momento más especial vivido desde su llegada a la isla, Machado no tiene dudas. La UEFA Futsal Champions League conquistada en Le Mans ocupa un lugar privilegiado en sus recuerdos. “La Champions es la gran ilusión para todos los jugadores, es la máxima competición a nivel de clubes”, señala.

Precisamente la ausencia del equipo en la próxima edición de la competición europea es uno de los retos que más motivan al vestuario. El brasileño reconoce que el objetivo pasa por volver cuanto antes a la máxima competición continental. “Yo lo dije cuando nos fuimos de Pésaro, que empezaba el trabajo para volver. Este año no pudo ser, dejamos escapar el tercer partido fuera de casa contra ElPozo, pero vamos a trabajar para eso”, recuerda Machado. El jugador considera que regresar a la Champions y conquistar un título nacional son dos metas prioritarias para el proyecto: “Creo que son dos de los grandes objetivos del club. Uno u otro vendrá y ojalá que sea el año que viene”.

La ambición sigue intacta después de una temporada en la que el equipo volvió a competir por los títulos y levantó una nueva Copa Intercontinental. Para Machado, el camino es seguir instalado entre los mejores. “Estamos hechos para estar ahí. Este año estuvimos en semifinales, en finales, ganamos la Intercontinental y queremos ganarla otra vez”, afirma. Aunque reconoce la dificultad de los retos que esperan al equipo, mantiene intacta la confianza en el potencial de la plantilla: “En la Champions no podremos estar, pero queremos ganar un título nacional, que es lo que falta para este club, y volver a ganar la Intercontinental. Sabemos que será muy difícil, pero tenemos muchas ganas de afrontar todo”.

A nivel personal, el brasileño asegura sentirse plenamente integrado tanto en el vestuario como en la dinámica de trabajo del club. Tras una temporada en la que ha tenido que asumir diferentes roles sobre la pista, destaca la confianza que ha encontrado en Palma y la relación con Antonio Vadillo. “Me siento muy bien, estoy ya muy adaptado. Creo que ‘Vadi’ hace un trabajo espectacular aquí y yo me adapté muy rápido con él”, explica. Una adaptación que también ha quedado reflejada en su capacidad para desempeñar distintas funciones en función de las necesidades del equipo. “Claro que tengo mi posición favorita, pero siempre estaré ahí. Soy un jugador que siempre pone el equipo por delante de mí y seguiré así”, concluye.