La gala inaugural abre oficialmente el Mallorca Championships

El Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships arrancó este viernes con su gala inaugural en el Mallorca Country Club, una velada que reunió a destacadas figuras del tenis, invitados internacionales y representantes institucionales en un entorno exclusivo que anticipa una semana de deporte y experiencias de primer nivel.

Entre los asistentes destacaron Gabriela Sabatini, embajadora del Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships, y Toni Nadal, director del torneo, quienes acompañaron a los invitados en una noche previa al inicio de la competición, que ha comenzado este sábado con el sorteo del cuadro y las rondas de clasificación.

El evento contó además con la presencia del jugador Martín Landaluce, así como de rostros conocidos como el chef Koldo Royo y Nieves Bolós, junto a una cuidada selección de invitados internacionales vinculados al mundo del entretenimiento, la música, la televisión y el deporte, reflejo del posicionamiento internacional del Championships.

Asimismo, la gala reunió a diversas autoridades institucionales, entre ellas Paco Ferrer, coordinador de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports; Pedro Juan Planas, en representación de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB); el conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard; y el director insular de Turismo, Tommy Ferragut.

Los asistentes disfrutaron de una propuesta gastronómica acompañada de cócteles, en un ambiente distendido amenizado por música en directo. El director de la empresa organizadora del torneo, emotion group, Edwin Weindorfer, fue el encargado de dar la bienvenida oficial, destacando: “Estamos muy felices de volver a reunir en Mallorca a jugadores, partners e invitados para dar inicio a una nueva edición del torneo. Les esperamos para disfrutar de una semana llena de grandes partidos y momentos inolvidables.”

Weindorfer quiso agradecer asimismo a los patrocinadores del torneo, destacando especialmente el apoyo institucional de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares, la Fundación Turismo Responsable de Mallorca y la Fundación Calvià 365.

En esta edición, el Championships presenta una renovada configuración de sus instalaciones, con especial énfasis en las áreas de hospitality. Destaca el nuevo espacio VIP de catering con vistas privilegiadas a la pista central, concebido para maximizar la experiencia de los invitados y acercarlos aún más a la acción.

Con esta gala inaugural, el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships reafirma su posicionamiento como uno de los eventos destacados del calendario, combinando deporte de élite, networking y estilo de vida en un enclave único como Mallorca.