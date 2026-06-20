David Almansa logra la 'pole position' en el último momento, con un nuevo récord en moto3

El español David Almansa (KTM) ha logrado su tercera 'pole position' consecutiva y la cuarta de la temporada, al ser el más rápido en la segunda clasificación para el Gran Premio de la República Checa de Moto3, en la que estableció un nuevo récord absoluto.

Almansa marcó un mejor tiempo de 2:04.069 con el que rebajó considerablemente el anterior récord, que por la mañana había establecido el también español Álvaro Carpe (KTM) al rodar en 2:04.394, que por la tarde acabó en cuarta posición.

Tras David Almansa concluyeron la segunda clasificación el malasio Hakim Danish (KTM) y el líder del Mundial, el español Máximo Quiles (KTM), al parecer con algún problema técnico en la caja de cambios de su moto, que ocuparán la primera línea de la formación de salida.

Con la primera clasificación ya en marcha, las estrategias de los pilotos y equipos resultaron muy diferentes, con mención especial al hispano-argentino Marco Morelli (KTM), el compañero de equipo del líder del Mundial, Máximo Quiles, quien apenas dio una vuelta antes de entrar de nuevo en su taller para cambiar de neumáticos y hacer un solo 'time attack'.

En tanto, en pista era el británico Eddie O'Shea (Honda) el que marcaba el mejor tiempo inicial, 2:06.213, muy lejos del mejor tiempo de la categoría y récord de Moto3, que por la mañana estableció el español Álvaro Carpe (KTM) con 2:04.394.

La situación mejoró rápido con Marcos Uriarte (KTM) como nuevo líder, con un tiempo de 2:05.821, y con un Adrián Fernández (Honda), sancionado con la pérdida de todos los puntos del campeonato salvo los de Italia desde Hungría, buscando el pase a la segunda clasificación con 2:05.625.

El último minuto resultó muy intenso, con numerosos pilotos marcando parciales de vuelta rápida, lo que a la postre propició un giro radical en el orden de la clasificación, pues Marco Morelli, que decidió sentarse en su taller antes de tiempo con molestias en el cuello tras la caída del primer día, acabó fuera de la segunda clasificación con el sexto tiempo.

Los que sí lograron su objetivo, en una última vuelta muy disputada, fueron Marcos Uriarte, como primero, seguido por el irlandés Casey O'Gorman (Honda), el británico Eddie O'Shea (Honda) y el español Adrián Fernández.

En la segunda clasificación, algunos pilotos llegaron con sus propias dudas, como en el caso del español Joel Esteban (KTM), que en la sesión matinal tuvo problemas con la horquilla delantera de su moto que no le permitían sentirse cómodo y que esperaba solucionar en la clasificación.

Como no podía ser de otra forma, el líder del mundial, Máximo Quiles, fue el primer referente con 2:04.888, seguido por David Almansa (KTM) y Adrián Fernández, aunque a todos ellos los superó el malasio Hakim Danish (KTM) en una segunda vuelta brillante en la que rodó en 2:04.521.

Hubo muchos cancelaciones en esas vueltas iniciales por exceder el límite de la pista, hasta que todos los pilotos le tomaron 'el pulso' a la misma y los tiempos empezaron a bajar, siempre con Quiles como referente, que rodó en 2:04.490 para doblegar a Danish por apenas 31 milésimas de segundo.

Ya con el tiempo vencido en la recta de meta, David Almansa le arrebató la primera posición a Máximo Quiles, que se tuvo que conformar con el tercer puesto, también superado por Hakim Danish, además de establecer un nuevo récord de la categoría al rodar en 2:04.069.

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En la segunda línea estarán Álvaro Carpe, Brian Uriarte y Eddie O'Shea, con Scott Ogden, Veda Pratama y Joel Kelso en la tercera, y Casey O'Gorman, Matteo Bertelle y Guido Pini en la cuarta.