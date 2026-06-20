Aitor Medina se consolida en la élite con dos bronces nacionales

Aitor Medina volvió a subir al podio nacional. El gimnasta balear del Club Deportivo Madre Alberta logró la medalla de bronce en la categoría sénior absoluto masculino del Campeonato de España de Gimnasia Rítmica Masculina, disputado en Guadalajara del 13 al 17 de junio, y se confirmó como uno de los referentes de esta disciplina.

Medina firmó una competición de alto nivel. El mallorquín terminó tercero en la general absoluta y consiguió además clasificarse para las tres finales por aparatos. En aro volvió a subir al podio, con su segunda medalla de bronce del campeonato, mientras que en cuerda rozó otra presea al finalizar cuarto y en mazas no pudo entrar entre los tres primeros.

El deportista del Club Deportivo Madre Alberta fue, además, el único representante masculino de las Baleares en la élite de la gimnasia rítmica española. Su presencia en el podio absoluto refuerza una trayectoria marcada por progresión, como certifica su palmarés reciente.

Aitor Medina, con los dos bronces logrados en Guadalajara / CDMA

Asiduo a los podios nacionales

En 2024 se proclamó campeón de España sénior en la general y también en la final de cuerda, además de sumar la plata en aro y el bronce en mazas. Un año antes ya había sido subcampeón de nacional en aro y tercero en mazas, Y en 2025 logró el bronce en la Copa de España en cuerda. Ahora, en 2026, añade a su historial el bronce nacional absoluto y el tercer puesto en la final de aro.

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La progresión de de Aitor Medina, que ya en 2020 -todavía en categoría infantil- fue tercero en la general y sumó sendos bronces en mazas y cuerda de los nacionales, también ha tenido un impacto directo en el Club Deportivo Madre Alberta, que ha ascendido a Primera Categoría y se ha convertido en el único club de las islas con representación masculina en este nivel.