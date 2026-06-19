Son Pardo cierra por obras tras su primera y última jornada nocturna del año

Son Pardo baja este viernes el telón de forma temporal. El hipódromo palmesano celebra hoy, 19 de junio, la que será la primera y última jornada nocturna del año antes de cerrar sus pistas para acometer una reforma integral largamente esperada por el sector del troet. Durante los dos próximos meses, la actividad deportiva se trasladará al Hipódromo de Manacor, que asumirá las jornadas previstas mientras se ejecutan las obras.

El Institut de l’Esport Hípic de Mallorca (IEHM), organismo dependiente del Consell de Mallorca, ya ha iniciado los trabajos previos necesarios para preparar una actuación que permitirá modernizar una de las infraestructuras clave del deporte hípico en la isla. El cierre de las pistas de Son Pardo se producirá una vez completado el calendario de carreras previsto antes del inicio de las obras, cuya ejecución está programada para los meses de julio y agosto.

Las pistas actuales acumulan más de 25 años de uso sin una renovación integral, una circunstancia que había convertido esta actuación en una reivindicación histórica del sector. El objetivo es mejorar la seguridad, la calidad deportiva y las condiciones tanto para los caballos como para los profesionales y aficionados.

Imagen del Gran Premi Nacional 2026, disputado el pasado 17 de mayo en Son Pardo / Consell de Mallorca

Un millón de euros

La intervención contempla una inversión total de un millón de euros. La reforma integral de la pista de competición contará con una partida de 500.000 euros, mientras que otros 500.000 euros se destinarán a la sustitución de la iluminación y la megafonía del recinto.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que la actuación supone «un paso muy importante para continuar mejorando las infraestructuras hípicas de Mallorca y dar respuesta a una reivindicación histórica del sector». Galmés ha añadido que la renovación permitirá ofrecer «unas mejores condiciones para la competición y los entrenamientos», además de reforzar el papel de Son Pardo como referente del trot balear.

En la misma línea, el conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, Pedro Bestard, ha subrayado que el Consell cumple «el compromiso adquirido con el sector» con una reforma «tan esperada como necesaria». Bestard ha recordado que las pistas de Son Pardo llevaban más de 25 años sin una renovación integral y ha remarcado que la inversión servirá para «garantizar el futuro de una instalación emblemática para el deporte hípico de Mallorca».

El cierre se prolongará aproximadamente durante dos meses. En este periodo, no se disputarán carreras en Son Pardo y las nueve jornadas de competición previstas se trasladarán al Hipódromo de Manacor. Una vez finalizados los trabajos, el recinto palmesano reabrirá sus pistas con unas instalaciones renovadas y adaptadas a las necesidades actuales de la competición.