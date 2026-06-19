Álex Formento, nuevo técnico del Fibwi Mallorca: «Es un reto apasionante y motivante»

Álex Formento ya ejerce como nuevo entrenador del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma. El técnico ha sido presentado este viernes en Son Moix como nuevo responsable del banquillo mallorquín, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por Martí Josep Vives, director deportivo del club.

Formento explicó que su llegada al Fibwi Mallorca responde tanto a su deseo como a la buena conexión que ha tenido con la dirección deportiva. «Tenía ganas de volver a entrenar en España como primer entrenador y, al mismo nivel, la conversación con Martí y la sintonía que teníamos tanto con el propósito y la ambición personal y profesional. Creí que era un camino en el que los dos podíamos lograr nuestros propósitos», señaló.

El entrenador reconoció que afronta esta nueva etapa «con mucha ilusión» y definió el reto como «apasionante y motivante». Formento evitó extenderse demasiado a la hora de describirse como técnico, aunque sí dejó clara la idea que quiere trasladar al equipo. «Me he considerado siempre una persona muy ambiciosa, que trata de ser mejor cada día, y eso es lo que he intentado hacer siendo jugador, directivo o entrenador», apuntó.

El nuevo responsable del banquillo del Fibwi también habló del proyecto y de la realidad presupuestaria del club. «Cada club tiene sus circunstancias. A veces te tocan objetivos de club de la zona alta, otros de consolidar el equipo y otros de mantenerlo. A mí realmente me importa la sintonía que hay con Martí y la idea de baloncesto que tenemos», afirmó.

Formento admitió que el Fibwi Mallorca no parte entre los equipos con mayor presupuesto de la competición, pero insistió en que la ambición debe estar por encima de cualquier limitación. «Sabemos que no estamos en la zona alta o quizá tampoco en la zona media de presupuestos de la liga, pero vamos a intentar hacer el mejor equipo que podamos hacer y, a partir de aquí, ser lo mejor que podamos ser», explicó.

El objetivo es la permanencia

Sobre el objetivo de la temporada, el técnico fue claro al fijar la permanencia como punto de partida, aunque quiso marcar desde el inicio un discurso más amplio. «Nuestro punto de partida es mantenernos en la categoría, pero, a partir de ahí, nuestro objetivo debe ser el de ser lo mejor que podamos ser cada día y ese es el espíritu que creo que tenemos que tener», indicó.

Formento recalcó que esa mentalidad debe alcanzar a todos los estamentos del club y, especialmente, al vestuario. «Toda la persona que forme parte del Fibwi ha de tener ese espíritu de ser un poco mejor cada día y así se lo vamos a transmitir a los jugadores», añadió.

«No voy a estar 34 jornadas hablando de la permanencia. Creo que hablaré hoy y no hablaré más. A partir de ahora hablaremos de los siguientes retos, del siguiente partido y de salir a la pista a vender, si es que se produce, muy cara la derrota», concluyó Álex Formento.