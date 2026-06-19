Ai Ogura lidera la primera jornada y marca un nuevo récord en el circuito de Brno

El japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), el hispano colombiano David Alonso (Kalex) y el malasio Hakim Dakish (KTM) han dominado las prácticas oficiales en sus respectivas categorías para el Gran Premio de la República Checa de motociclismo que se disputa este fin de semana en el circuito de Brno.

Ogura lideró la práctica oficial con un registro de 1:51.735 en su decimoctavo giro con el que batía el récord que el año pasado estableció el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) con 1:52.303, que concluyó la práctica oficial tercero y también por debajo del récord, como los siete primeros clasificados de la categoría.

Tras Ai Ogura se clasificaron el líder del mundial, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y sus compatriotas Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

[Consulta el calendario de la temporada del Mundial]

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), quinto al final de la práctica oficial, no comenzó la misma de manera demasiado afortunada, pues en la curva once y cuando apenas había completado cinco vueltas, se fue por los suelos en la curva once, segunda caída de la jornada.

Por entonces Márquez ocupaba el tercer puesto, aunque pudo recuperar su moto y entrar en talleres para reparar y continuar con la sesión, mientras que su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que regresaba a la competición después de su grave caídaen la carrera de Cataluña, consiguió acabar en la decimoquinta plaza y siempre supervisado por el Director Médico de la competición, el español Ángel Charte.

Marc Márquez fue el primero, con parciales de vuelta rápida en todo momento, en rebajar el récord del circuito con 1:51.988, el mejor tiempo histórico en el circuito de Brno y primero en rodar en ese segundo, pero por detrás, 'casi' clavó la vuelta el japonés Ai Ogura, el segundo en rodar en 51, con 1:51.998, que luego mejoró hasta el 1:51.735.

[Consulta la clasificación de MotoGP]

Y detrás de él hasta tres pilotos más batieron al vigente campeón del mundo, Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio y Francesco 'Pecco' Bagnaia, con Marc Márquez, Pedro Acosta, Joan Mir, Diogo Moreira, Fermín Aldeguer y Raúl Fernández, completando las diez primeras posiciones, las que tenían acceso directo a la segunda clasificación.

Moto2

El hispano colombiano David Alonso (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2024, se convirtió en el referente de la práctica oficial de Moto2, al ser el más rápido, por delante del checo Filip Salac (Kalex) y del líder del mundial, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex).

Alonso logró un mejor tiempo al principio de la sesión de 1:58.511 que ninguno de sus rivales pudo batir y que le bastó para entrar en la segunda clasificación como el más rápido de la categoría, por delante del ídolo local, Filip Salac y del líder del mundial, Manuel González.

Como ellos, pasaron a la segunda clasificación Daniel Holgado, Senna Agius, Alex Escrig, Izan Guevara, Collin Veijer, Iván Ortolá, José Antonio Rueda, Taiyo Furusato, Zonta Van den Goorbergh, Joe Roberts y Celestino Vietti.

[Próxima carrera]

Moto3

El malasio Hakim Danish (KTM) lo volvió a hacer y, tal y como sucediera en los primeros libres de Moto3, logró el mejor tiempo y un nuevo récord en la práctica oficial en su última vuelta rápida, que rodó en 2:04.754, nuevo récord absoluto, tras rebajar el tiempo de la mañana, cuando ya rodó por debajo del récord con 2:04.938.

Además de Danish, lograron el pase a la segunda clasificación directa David Almansa, el líder Máximo Quiles, Álvaro Carpe, Joel Esteban, Scott Ogden, Brian Uriarte, Jesús Ríos, Rico Salmela, Valentín Perrone, Eddie O'shea, Matteo Bertelle, Joel Kelso y Guido Pini.