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Tenis

Wawrinka y Tsitsipas dan el pistoletazo de salida al Mallorca Championships en Santa Ponça

El suizo, ganador de tres Grand Slam, protagoniza un encuentro con aficionados

El griego inaugura inaugura la hierba del Mallorca Country Club

Stan Wawrinka, en su un encuentro con aficionados en el Mallorca Country Club

Stan Wawrinka, en su un encuentro con aficionados en el Mallorca Country Club / @mallorcachampionships

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Jaume A.

Santa Ponça

El Mallorca Country Club ha vivido una intensa jornada previa al inicio del Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships, con Stan Wawrinka como protagonista fuera de la pista y Stefanos Tsitsipas dando sus primeros golpes sobre la hierba del torneo.

El campeón de Grand Slam Stan Wawrinka encabezó un encuentro con aficionados en el que, tras ser presentado por la cónsul honoraria de Suiza en Mallorca, Martha Erhart-Zimmerli, compartió sensaciones sobre su carrera, su preparación para la gira de hierba y su participación en el torneo. En un ambiente cercano, respondió a las preguntas de los asistentes y atendió a los aficionados, que pudieron fotografiarse con él.

Tsitsipas, campeón en Mallorca en 2022, entrenando sobre la hierba del Mallorca Country Club

Tsitsipas, campeón en Mallorca en 2022, entrenando sobre la hierba del Mallorca Country Club / @mallorcachampionships

Mientras tanto, en pista, Stefanos Tsitsipas inauguró la hierba del Mallorca Country Club con su primera sesión de entrenamiento. El griego trabajó sobre el césped ante la atenta mirada de los invitados presentes en el club, que pudieron disfrutar de tenis de alto nivel en un entorno privilegiado en los prolegómenos del torneo.

El sábado se estrena Landaluce

La jornada en Santa Ponça sirvió como antesala del inicio de la competición, que volverá a contar con presencia española tanto en el cuadro principal, con Alejandro Davidovich Fokina ya confirmado, como en la fase previa. En esta, el joven Martín Landaluce iniciará su participación a partir de este sábado en busca de un puesto en el cuadro final.

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El Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships volverá a situar a la isla en el foco del tenis internacional, con algunos de los mejores jugadores del circuito y una semana de competición sobre hierba de primer nivel.

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