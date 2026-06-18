Vela
La regata que estrecha los vínculos entre las Fuerzas Armadas y la náutica civil
El Real Club Náutico de Palma acogerá este próximo sábado la 47ª edición del Trofeo de las Fuerzas Armadas con más de 50 embarcaciones
Maria Quetglas
El Real Club Náutico de Palma acogerá el próximo 20 de junio la cuadragésimo séptima edición del Trofeo de las Fuerzas Armadas, una de las regatas sociales más populares del circuito regional. La organización correrá en esta ocasión a cargo del RCNP, la Comisión Naval de Regatas de la Armada y la Federación Balear de Vela.
El objetivo de esta cita anual es estrechar los vínculos entre las Fuerzas Armadas y la marina civil a través de un encuentro en el que comparten campo de regatas embarcaciones de toda suerte, desde cruceros hasta botes y llaüts de vela latina, pasando por clásicos y monotipos de vela ligera como el Dragón, el 420, el 29er o el Ok Dinghy. De momento están inscritos 53 participantes, pero los organizadores confían en que, de aquí al fin de semana, se incorporen nuevas unidades.
La Regata de las Fuerzas Armadas surgió hace ya casi medio siglo como una iniciativa del contralmirante Marcial Sánchez Barcáiztegui, fallecido en Palma en 2012, gran defensor de los vínculos que unen a la marina militar y la náutica civil.
El contralmirante tomaba como ejemplo y referencia argumental los hechos históricos acaecidos en Dunkerque al principio de la Segunda Guerra Mundial. El ejército alemán, en plena Blitzkrieg, acorraló en esta localidad costera francesa a cientos de miles de soldados británicos. Winston Churchill solicitó la ayuda de cualquier barco a flote para evacuar a las tropas cercadas. Una gran flota de pequeños barcos de recreo participó en el rescate y más de trescientos mil soldados fueron puestos a salvo.
El Trofeo de las Fuerzas Armadas, aunque competitivo, tiene un carácter eminentemente social. Su impulsor quiso siempre que la regata estuviera abierta a todo tipo de embarcaciones, con independencia de su eslora y desplazamiento, y abogó por que su organización recayera de manera rotativa en los diferentes clubes de la Bahía de Palma.
La señal de atención para la primera salida está programada a las 12.00 horas. La entrega de premios tendrá lugar a partir de las 20.00 horas en la Sala Magna del Real Club Náutico de Palma.
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