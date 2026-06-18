La Rafa Nadal Academy lanza el Annual Padel Program para formar a los jugadores del futuro

La Rafa Nadal Academy ha presentado oficialmente su nuevo Annual Padel Program, una propuesta pionera que nace con la vocación de convertirse en una referencia mundial en la formación de jóvenes jugadores de pádel. Inspirado en el exitoso modelo del Annual Tennis Program, este innovador programa combina entrenamiento deportivo de máximo nivel, formación académica internacional y una educación basada en valores como el esfuerzo, la humildad, la disciplina, el respeto y la superación personal.

Uno de los aspectos más destacados del programa es que estará liderado por Rodri Ovide, considerado uno de los entrenadores más influyentes del pádel internacional y responsable del desarrollo de algunos de los mejores jugadores del mundo. Su metodología busca formar deportistas capaces de comprender el juego en profundidad, tomar mejores decisiones en competición y desarrollar al máximo sus capacidades individuales.

Los participantes disfrutarán de un plan integral que incluye entrenamiento técnico y táctico, preparación física personalizada, apoyo psicológico, seguimiento nutricional, análisis de vídeo, planificación competitiva y evaluaciones periódicas para garantizar una evolución constante.

Además, el programa se desarrolla dentro de un entorno único. La Rafa Nadal Academy pone a disposición de los alumnos instalaciones de primer nivel, con 19 pistas indoor y outdoor, gimnasio de alto rendimiento, servicios médicos especializados, fisioterapia, nutrición deportiva y residencia internacional. Otro de los grandes valores diferenciales es la posibilidad de compaginar el desarrollo deportivo con una formación académica de excelencia en la Rafa Nadal School, el colegio internacional americano ubicado dentro del propio campus, permitiendo a los estudiantes perseguir sus objetivos deportivos sin renunciar a una educación de primer nivel.