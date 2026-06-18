Fallou Niang y Lucas Capalbo no continuarán en el Fibwi Mallorca

El mallorquín Fallou Niang y el uruguayo Lucas Capalbo no formarán parte del nuevo proyecto del Fibwi Mallorca para la nueva temporada 2026/27.

El jugador palmesano llegó al equipo en el mes de enero de este año para reforzar el juego interior del equipo y aportar minutos de calidad. Lo hacía tras haber estado militando en las filas del UEM Mataró y habiendo sido un jugador más que importante en el circuito 3x3.

El mallorquín ha disputado durante esta campaña un total de dieciséis encuentros jugando una media de 17.44 minutos por partido en los que ha aportado una media de 5,1 puntos, 4,7 rebotes y 0,8 asistencias siendo además uno de los jugadores que más se ha ganado el cariño de la afición. Ahora, el interior ha fichado por el Coviran Granada hasta 2028.

Lucas Capalbo también pone punto y final a su etapa en el Fibwi. El base uruguayo finaliza su vinculación con el club tras una temporada en la que ha sido uno de los jugadores más destacados de la liga y del equipo en su primer curso en el baloncesto español, un año en el que ha demostrado sobradamente su talento, calidad y carisma en la pista.

El base uruguayo ha disputado un total de veintinueve encuentros con una media de 23.43 minutos por partido en los que ha aportado una media de 10,4 puntos, 2,6 rebotes y 4,7 asistencias. Capalbo, además, ha dejado asistencias para enmarcar durante su estancia en Palma y se ha ganado, cariñosamente, el apodo de ‘El Mago’ por parte de la afición de Son Moix.