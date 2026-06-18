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Fútbol | Segunda RFEF

El Atlético Baleares ficha al defensa Álvaro Martín

El futbolista aragonés de 26 años, que actúa de central y lateral zurdo, llega desde el Terrasa

Álvaro Martín, en un partido con el Terrassa

Álvaro Martín, en un partido con el Terrassa / CD ATB

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Jaume A.

Palma

El Atlético Baleares ha anunciado el fichaje del defensa Álvaro Martín, jugador que aterriza en el equipo de la Vía de Cintura para cubrir dos de las posiciones que habían quedado desguarnecidas con las bajas de Guillem Castell y Jaume Pol.

Álvaro Martín, defensa central zurdo de 26 años, firma como blanquiazul tras jugar la última temporada en el Terrassa. «El aragonés es un futbolista que destaca por su fiabilidad, capacidad competitiva y regularidad. Con una altura de 1,80 metros, se desenvuelve principalmente como central zurdo, aunque también puede actuar con garantías en el lateral izquierdo gracias a su polivalencia y lectura táctica del juego», ha señalado el Baleares en el comunicado en el que anuncia su fichaje.

En las últimas temporadas se ha consolidado como uno de los defensores más consistentes de la categoría, acumulando más de 120 partidos en Segunda Federación, habiendo participado prácticamente en todos los encuentros de sus equipos durante las tres últimas campañas.

«Defensivamente destaca por su capacidad para imponerse en los duelos, su agresividad bien entendida en la marca y su fiabilidad en situaciones de uno contra uno. Además, pese a no ser un central de gran envergadura, compite muy bien en el juego aéreo gracias a su timing y capacidad de anticipación. A ello se suma una notable salida de balón con la pierna izquierda», destacan desde el club.

Patrick Messow

El director general del Atlético Baleares, Patrick Messow, valoró muy positivamente la llegada del nuevo defensa. «Estamos muy contentos de presentar el segundo fichaje de la nueva temporada. Álvaro es un central zurdo que también puede jugar como lateral izquierdo, algo que aporta muchas soluciones al equipo. Lleva las últimas tres temporadas jugando prácticamente todo, demostrando una regularidad extraordinaria», indicó.

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«Creemos que todavía tiene mucho margen de crecimiento. Es un jugador ganador de duelos, con una buena salida de balón y que, pese a medir 1,80 metros, compite muy bien en el juego aéreo. Estamos convencidos de que encaja perfectamente en la idea que queremos construir para esta nueva etapa», concluyó.

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