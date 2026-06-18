Fútbol
El Alqueria celebra 50 años de historia
El club presidido por Joan Rigo ha organizado una serie de actividades, como una cena con 125 exjugadores en el campo de sa Teulera o el homenaje a 17 socios que se mantienen desde la fundación para conmemorar la efemeride
Jaume Rigo
El CE Alqueria, fundado el 17 de mayo de 1976, celebra su 50 aniversario este año. Por este motivo el club que desde el año 2017 preside Joan Rigo Lladó ha venido organizando una serie de actividades para celebrar la efeméride. El domingo 3 de mayo, 125 exjugadores del club comieron juntos en el campo de futbol de sa Teulera en el primero de estos actos.
Dos semanas más tarde, en el mismo campo, el domingo 17 de mayo, el día exacto que el club cumplía medio siglo de vida y antes del último partido de Liga contra el Montaura, se rindió homenaje a los socios fundadores que se han mantenido hasta la actualidad, con presencia de autoridades, entre ellas el tesorero de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), Gaspar Sastre, y Maria Pons, alcaldesa de Santanyí.
Por el pasillo habilitado por jugadores y técnicos de los dos equipos, además de los árbitros, fueron desfilando uno a uno los 17 homenajeados, que recibieron una placa conmemorativa de manos del presidente Joan Rigo Lladó. El socio número 1 del club, Toni Rigo Rigo efectuó el saque de honor.
El próximo acto, que no el último, está previsto para el día 5 de agosto, cuando se va a inaugurar la exposición dedicada al cincuentenario del club en el Local Parroquial de s’Alqueria Blanca, coincidiendo con las fiestas patronales de Sant Roc.
Desde que el equipo empezó a competir en III Regional, en la temporada 1976-77, se ha mantenido sin interrupción en competición durante las últimas 50 temporadas: once en III Regional, 14 en II Regional, 22 en I Regional, donde ha militado en la última liga alcanzando la quinta posición, y 3 en Preferente.
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