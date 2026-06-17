Sergi Frau, dinamita para el ataque del Poblense

El Poblense tiene nuevo killer. Sergi Frau se vestirá de azulgrana para apuntalar el ataque pobler de cara a la temporada 2026/27. Procedente del CE Manacor, el jugador de tan solo 20 años ha jugador su primera temporada de amateur con unos registros prometedores. 13 goles en 34 partidos disputados, siendo el jugador más determinante del equipo revelación de la Tercera RFEF. Frau es, sin duda, una apuesta de presente para el Poblense con un futuro prometedor y con un gran olfato goleador. El jugador nativo de Manacor destaca por su velocidad, sus goles y su gran calidad con el balón en los pies, capaz de elaborarse él mismo la jugada y finalizarla mandando el balón a la red.

Sergi Frau destacó en el fútbol base balear desde categorías muy tempranas. Criado en la cantera del Manacor hasta primer año de juvenil, el Mallorca le fichó para jugar sus dos últimas temporada de dicha categoría con un papel destacado tanto con el equipo nacional como de División de Honor. Al finalizar su etapa como juvenil el verano pasado, volvió a sus orígenes en Manacor para debutar como jugador amateur. Su temporada ha sido brillante, tras varios partidos de adaptación a la categoría, Sergi Frau empezó a anotar goles para terminar marcando 13, séptimo máximo goleador de la categoría. Clave para que el Manacor pelease de tú a tú con el Mallorca B por el ascenso directo y clasificara al play-off, el Poblense se lleva un delantero que da un paso adelante en su carrera y que se confirma como uno de los atacantes baleares con más proyección de las islas.