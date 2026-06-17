El Palma Futsal hace balance de la temporada 25-26: “Nos sentimos orgullosos”

El Illes Balears Palma Futsal ha cerrado una temporada marcada por la exigencia, la competitividad y la continuidad del proyecto. José Tirado y Antonio Vadillo valoraron el curso en un acto celebrado este miércoles en Son Moix, donde ambos coincidieron en destacar el mérito del equipo tras un año especialmente duro por el calendario, los cambios en la plantilla y las lesiones.

José Tirado quiso poner en valor el camino recorrido por el equipo durante la temporada. “Nos sentimos orgullosos. No me canso de decir que el objetivo del club es pelear por estar en finales y, cuando estás en muchas, más posibilidades tienes de ganar”, aseguró el presidente, que calificó el año como “maravilloso” dentro de la dificultad. “Ha sido un año bonito y difícil, con un proyecto nuevo, una plantilla de las más jóvenes de los últimos años, cambios y lesiones de jugadores importantes que nos han condicionado en momentos clave”.

El presidente recordó que el Palma ha sido uno de los equipos con mayor carga competitiva del curso. “Hemos jugado 51 partidos, la mayoría de máximo nivel”, señaló. Tirado destacó también la tercera posición en la Liga regular, la clasificación para las semifinales del play-off y el recorrido europeo del equipo. “A nivel de Champions, perder la final parece una locura, pero jugar cuatro finales seguidas es la verdadera locura. En cualquier deporte no lo ha hecho nadie”.

En ese sentido, defendió el valor de lo conseguido en Europa y felicitó al Sporting CP por el título continental. “Parece que les tenemos que ganar siempre, pero esto es deporte. Son un equipazo y merecieron ganar esa final”. Además, recordó otros momentos destacados de la temporada como la Supercopa de España, la Copa de España o la Copa Intercontinental conquistada en Son Moix, una cita que definió como “una fiesta” para el club y para el fútbol sala.

Antonio Vadillo también realizó una valoración positiva del curso y destacó la capacidad del equipo para competir al máximo nivel pese a las dificultades encontradas durante el año. “Hemos jugado tres finales, dos semifinales y hemos quedado terceros en Liga. Es una temporada muy buena”, afirmó el técnico.

El entrenador subrayó la dificultad de afrontar un curso con una plantilla renovada y numerosos cambios de rol dentro del vestuario. “Ha sido una temporada difícil, a marchas forzadas por el calendario y con un equipo nuevo en muchos aspectos, pero el equipo lo ha sacado adelante”, explicó.

Vadillo también quiso destacar el crecimiento global del club más allá de los resultados del primer equipo. “Han debutado jugadores mallorquines con el primer equipo, han participado muchos jugadores del filial y ahí están los resultados del filial. El resultado es global como club, trabajando también en la base”, señaló.

El técnico reconoció que las lesiones marcaron buena parte de la temporada, especialmente en el tramo final, pero valoró la capacidad del grupo para adaptarse a las circunstancias. “Hemos visto un perfil diferente a lo que veníamos viendo del Palma, pero eso también es una cualidad: adaptarnos a los jugadores que vamos teniendo”, aseguró.

Por último, Vadillo agradeció el trabajo realizado por todas las áreas del club, los patrocinadores y los medios de comunicación antes de poner punto final a una temporada que ha vuelto a situar al Illes Balears Palma Futsal entre los grandes referentes del fútbol sala nacional e internacional.

Rivillos y Lín se despiden del Palma Futsal

La despedida de la temporada también sirvió para cerrar dos etapas importantes en la historia reciente del Illes Balears Palma Futsal. Mario Rivillos y Lín recibieron el reconocimiento de la entidad tras confirmarse que no continuarán vistiendo la camiseta verde pistacho la próxima temporada.

Rivillos, uno de los grandes referentes del equipo durante las últimas campañas y protagonista de algunos de los momentos más importantes de la historia reciente del club, aseguró que abandona Palma con la sensación de haber cumplido los objetivos que se marcó cuando llegó a la isla.

“Han sido cuatro de los mejores años de mi carrera. Aquí he crecido mucho a nivel personal y profesional. Me voy feliz, con los deberes hechos y con la sensación de haber hecho las cosas bien”, explicó el madrileño.

El ala destacó especialmente el vínculo construido con la afición y con el vestuario durante estas cuatro temporadas. “Siempre ha habido una conexión especial con la gente y me he sentido importante dentro del grupo. Me quedo con todos los recuerdos”, señaló.

Rivillos reconoció además que su llegada a Mallorca supuso un punto de inflexión en su carrera deportiva. “He jugado en muchos equipos y con grandes jugadores, pero llegar aquí fue un antes y un después. Aquí exploté definitivamente y a la vista está todo lo que hemos conseguido”, aseguró.

A la hora de elegir un recuerdo, el torrejonero no tuvo dudas. “La primera Champions está por encima de todo. Fue importantísima para el club y poder marcar el último penalti delante de nuestra gente, con el Palma Arena lleno, fue el momento más emotivo”.

Antes de cerrar su intervención, el jugador dejó un mensaje de despedida cargado de agradecimiento. “Espero haber estado a la altura de lo que exige este club. Esto no se cierra aquí porque esta es mi casa y nos volveremos a ver”, afirmó.

Lín: “Solo puedo tener palabras de agradecimiento”

Por su parte, Lín recibió también el reconocimiento de la entidad tras una temporada en la que aportó experiencia, liderazgo y compromiso dentro y fuera de la pista. El segoviano quiso centrar gran parte de su intervención en agradecer el trato recibido durante su etapa en Palma.

“Solo puedo tener palabras de agradecimiento para José Tirado y Antonio Vadillo, porque gracias a ellos he podido vestir esta camiseta con 39 y 40 años y disputar seis títulos. También para los trabajadores del club, el cuerpo técnico y mis compañeros. Ha sido un privilegio luchar a vuestro lado y competir por todo hasta el final”, aseguró.

El veterano jugador destacó especialmente la exigencia y la ambición que ha encontrado dentro del club. “Siempre que vienes como rival sabes lo que te vas a encontrar, pero cuando estás dentro te das cuenta de la exigencia y de la buena convivencia que existe. Lo que más me ha llamado la atención es la ambición de este club y su obsesión por mejorar cada día”, explicó.

A sus 40 años y después de una larga trayectoria en la élite del fútbol sala español, Lín reconoció que todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro. “Llevo años diciendo que será mi última temporada, pero aquí sigo. No es fácil mantenerse en la élite con 40 años. Para mí esto es un cierre de ciclo en el Palma y ahora quiero disfrutar de este momento. Ya veremos qué me depara el futuro”, comentó.

La despedida concluyó con un homenaje por parte de la entidad, que entregó a ambos jugadores un recuerdo conmemorativo de su paso por el club. Tanto Rivillos como Lín han contribuido a engrandecer la historia reciente del Illes Balears Palma Futsal y formarán para siempre parte de uno de los periodos más exitosos de la entidad.