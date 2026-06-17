Messi se compara con Rafa Nadal tras convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: "Somos muy parecidos"

Lionel Messi sigue agrandando su leyenda en otra noche histórica. El capitán de Argentina ha firmado este miércoles por la madrugada un hat-trick ante Argelia para convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales (empatado a 16 tantos con Klose) y, tras el encuentro en zona mixta, dejó una reflexión con acento mallorquín al señalar a Rafa Nadal como uno de los deportistas con los que más se identifica por su manera de entender la competición.

Documental de Rafa Nadal

Preguntado por cómo mantiene intacto su apetito competitivo a los 38 años, el argentino explicó que sigue viviendo el fútbol con la misma pasión que cuando era un niño. "A mí me gusta jugar al fútbol. Es mi pasión desde pequeño y cuando estoy así bien, doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho. Somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo y sentirme bien", afirmó.

Messi aseguró que encuentra paralelismos con el tenista manacorí en la exigencia diaria y en la búsqueda constante de la mejor versión de sí mismo. "Lo disfruto de esa manera y, mientras pueda y esté bien para hacerlo, allí estaremos", añadió el astro argentino, que tras batir un nuevo récord mundialista encontró en Nadal el mejor ejemplo para explicar la mentalidad que le ha mantenido durante más de dos décadas en la cima del deporte mundial.

Luca Zidane, protagonista

Lionel Messi tuvo un aliado para conseguir su primer hat-trick en un Mundial: Luca Zidane. El hijo de la estrella francesa Zinedine Zidane fue el portero de la selección argelina y, en los dos primeros goles, pudo hacer más para evitarlos.