El mallorquín Jose Reyes se abre paso en el motociclismo mundial con tan solo 14 años

El joven piloto manacorí Jose Reyes, de tan solo 14 años, completó este pasado fin de semana una destacada actuación en el Circuito de Estoril (Portugal), escenario de una nueva prueba del FIM JuniorGP World Championship dentro de la categoría Moto4 Talent, una de las más exigentes y competitivas del motociclismo base internacional.

Tras un complicado inicio de temporada en Montmeló el pasado mes de mayo, donde no logró clasificarse para las carreras, el piloto del Team Laglisse dio un importante paso adelante al conseguir uno de los principales objetivos del fin de semana: clasificarse para ambas mangas y completarlas con éxito.

La categoría Moto4 Talent reúne a cerca de 60 pilotos en cada prueba, de los cuales únicamente los 30 más rápidos obtienen plaza en la parrilla de salida. Un nivel de exigencia especialmente elevado para Reyes, que afronta su primera temporada en la categoría siendo además uno de los pilotos más jóvenes de la competición.

Jose Reyes en el Circuito de Estoril / Jose Reyes

En la primera carrera protagonizó una brillante remontada. Partiendo desde la 28ª posición, logró avanzar numerosas posiciones dentro de un grupo muy competitivo, marcando además su mejor vuelta del fin de semana. Durante varias vueltas llegó a rodar en la 15ª posición antes de cruzar la línea de meta en una meritoria 17ª plaza.

En la segunda manga, disputada horas después, el piloto mallorquín volvió a demostrar carácter y capacidad de trabajo. Saliendo desde la 27ª posición, tuvo que afrontar una carrera especialmente exigente debido al cansancio acumulado durante todo el fin de semana, finalizando en la 22ª posición.

Más allá de los resultados, el balance es muy positivo para el joven piloto de Manacor, que continúa adaptándose rápidamente a una categoría de máximo nivel, descubriendo nuevos circuitos, mejorando sus prestaciones sobre la moto y consolidando su progresión dentro de la estructura del Team Laglisse.

“Nos llevamos mucha experiencia, aprendizaje y la satisfacción de haber seguido dando pasos adelante en una categoría tan exigente como la Moto4 Talent”, señala el joven piloto de Manacor.

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Tras los buenos resultados obtenidos en Estoril, Jose Reyes ya trabaja junto a su equipo en la preparación de la próxima cita del campeonato, que tendrá lugar los días 4 y 5 de julio en el Circuito Ángel Nieto de Jerez. El piloto manacorí continúa inmerso en su adaptación a la categoría Moto4 Talent, combinando entrenamientos físicos, trabajo técnico y preparación sobre la moto con el objetivo de seguir evolucionando entre los mejores jóvenes talentos del motociclismo internacional.