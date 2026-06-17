Rashford o Gordon, dilema de Tuchel para el debut de Inglaterra en el Mundial

Como hoy día se graba todo, recientemente se vio a Thomas Tuchel dirigirse a los jugadores elegidos para representar a Inglaterra y pedirles vehemente que luchen por la segunda estrella. Muy lejos queda 1966. El alemán, iluminado por una pantalla en una sala a oscuras, mostró a sus jugadores una imagen del Everest. La alegoría no es compleja. Subirse a lo más alto del mundo, ese el objetivo impuesto por el seleccionador en este Mundial. El ascenso comienza este miércoles ante Croacia (22.00 horas) con Marcus Rashford o Anthony Gordon en el once titular. El pasado y el futuro barcelonista se juegan un puesto.

Gordon, recién fichado por el Barça por 70 millones, más 10 en variables, cuenta con cierta ventaja sobre Rashford, según los observadores británicos. En el último amistoso antes de que la cosa se ponga seria, ante Costa Rica en Florida (3-0), regaló una asistencia a Declan Rice y anotó de penalti inapelable. Fue puntuado con la mejor nota en los tabloides ingleses por su dinámica actuación, como si el fichaje por el equipo de Hansi Flick le hubiera redoblado la confianza.

Marcus Rashford, en un entrenamiento de la selección inglesa en Kansas City. / RICHARD PELHAM / Getty Images via AFP

Su principal contricante en la alineación se encuentra en una especie de limbo vital. Rashford no sabe dónde jugará la próxima temporada. Como se esperaba, el Barça no hizo efectiva la cláusula de compra de 35 millones al Manchester United. Dicha cláusula expiró este pasado lunes. Y el United, club del que emergió, querría deshacerse de su elevado contrato, al que aún le quedan dos años. Como siempre en estas situaciones, confía en un buen Mundial del delantero para encontrarle pretendientes.

Gordon o Rashford en la banda izquierda es uno de los dilemas de Tuchel y de todos aquellos ingleses que juegan a adivinar la alineación. No es el único. ¿El madridista Jude Bellingham o Morgan Rogers, del Aston Villa? A falta de Cole Palmer y Phil Foden, ignorados sorprendentemente en la lista de convocados, la posición del mediapunta genera también debate y Bellingham ha perdido la condición de titular indiscutible. El alemán ha dejado claro que prioriza la fuerza del colectivo por encima de los nombres consagrados. "Quiero un grupo comprometido con la idea del espíritu de equipo y el altruismo", dijo.

Thomas Tuchel habla con los jugadores de Inglaterra en un entrenamiento esta semana en Kansas City. / JUAN MABROMATA / AFP

Tuchel debe medir también el nivel de forma de sus jugadores. Muchos han llegado al Mundial exhaustos de la temporada, tipo Declan Rice o Marc Guehi. Otros, faltos de competición, como John Stones, o renqueantes, como Bukayo Saka y Reece James. Uno se ha caído por lesión a menos de 24 horas del debut. Es Tino Livramento, un lateral reemplazado no por otro lateral, como sería el caso de Trent Alexander-Arnold, sino por el central del Chelsea Trevoh Chalobah.

Robo de material

Croacia es el primer obstáculo de la ambiciosa Inglaterra, una Croacia en la que aún juega Luka Modric, de 40 años. O quizá cabría decir el segundo. El primero podría considerarse el robo de botas y material de entrenamiento nada más llegar a su campamento base, a Kansas City, en una furgoneta que lo había trasportado desde Florida.

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Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra. / RICHARD PELHAM / Getty Images via AFP

"La misión es clara: ser campeones del mundo. Deberíamos hablar de eso de inmediato. Quiero llegar aquí arriba con el grupo más duro del mundo, un equipo contra el que nadie quiere jugar", remarcó Tuchel en aquella sala en penumbra y señalando el Everest. Buscando contagiar avidez de éxito desde el principio.